Balta: "No voy a entrenar a un equipo de Regional sino un proyecto ganador que quiere estar en el fútbol profesional"

El Palencia CF, que milita en Regional de Aficionados, cuenta con un ambicioso proyecto entre manos. El equipo está en Regional pero el grupo empresarial que ha entrado a dirigir el club quiere llevarlo a fútbol profesional. Balta, ex entrenador de la Unión Deportiva Salamanca, será el mandamás en la parcela técnica y llevará las riendas del club.

Cargo. "Tengo mucha ilusión. Entrenar ha sido mi mundo y mi forma de vivir desde que me retiré como jugador. He estado algunos años parado porque, aunque me llegaban algunas ofertas, no me convencían. Pero este proyecto me ha ilusionado. Hay empresas solventes por detrás. No voy a entrenar a un equipo de Regional sino un proyecto ganador que quiere estar en el fútbol profesional".

Proyecto. "Hay una empresa de fuera de España y otra del país. Estos me conocían ya desde hace años. Su director deportivo, Roberto Encinas, se puso en contacto conmigo para que manejase el equipo".

Objetivo. "Es el ascenso. Eso está claro. El presupuesto es impropio de la categoría. Hay un 70 u 80% de jugadores que son de Tercera o Segunda B. Sabemos que estamos obligados a ganar pero hay que trabajar, pelear y jugar. Nadie nos va a regalar nada. Tenemos que ser humildes".

Competición. "La Liga empieza el 22. Tenemos ahora mismo 21/22 futbolistas y estamos a la espera por si sale algo más y acabar de cerrar la plantilla".

Salmantinos. "Hemos intentado buscar gente de Castilla y León y que tengan experiencia en otras categorías superiores. Garban, Piojo y Carpio han sido los últimos y nos van a aportar mucho tanto dentro como fuera del campo. Tenemos jugadores del País Vasco y Cataluña también y seis o siete del año anterior. Chopi fue, con MIto, los dos primeros que llegaron al proyecto".