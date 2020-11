Duma y Anderson Arroyo, inéditos en el Salamanca CF UDS

Dos jugadores del primer equipo del Salamanca CF UDS todavía no han sido convocados por Sergio Egea. Duma y Anderson Arroyo esperan su oportunidad pero lo hacen de forma muy diferentes y por causas diversas. El delantero argentino puede jugar pero no ha sido llamado por el entrenador; mientras que el colombiano no dispone todavía de la documentación.

"Estamos haciendo trámite por tener papeles de Inglaterra. Esperamos que esté en la jornada 1 pero no lo tenemos claro. Llevamos muy aventajado el tema con él", explicaba Rafa Dueñas sobre Anderson Arroyo el pasado 8 de octubre. Un mes después, la situación sigue igual.

El 22 de octubre, Duma era presentado por el Salamanca CF UDS. Un día después, Egea explicaba en sala de prensa: “Llegó como todo chico que llega que se paró la liga en marzo y con siete meses de covid. Donde él vivía era imposible salir. Y al vivir en un departamento no tenía mucho recorrido. Buenos Aires está muy mal por el covid y no salir de casa es lo único que te mantiene sano. Tiene una predisposición muy grande y estará bien”.

Habrá que esperar para que ambos jugadores tengan su primera convocatoria a las órdenes de Sergio Egea.