Dos concejalas tránsfugas del PP de Herguijuela de la Sierra presentan una moción contra su compañero, el alcalde popular Óscar Sánchez

Las concejalas del PP del Ayuntamiento de Herguijuela de la Sierra, Beatriz Jiménez y Cándida Sofía Servin, han promovido y registrado una moción de censura contra su compañero, el también popular Óscar Sánchez que, junto al concejal Enrique Sánchez-Guijo estaban al frente del equipo de Gobierno con mayoría absoluta.

La moción está respaldada también por los dos ediles independientes, Nicasio Cerezo y Olmo González, y la edil de Ciudadanos, Ana Batuecas.

En el pleno extraordinario convocado para el lunes, 23 de noviembre, a las 12:00 horas, se votará esta moción contra el alcalde presentada por las dos tránsfugas populares, que propone a Beatriz Jiménez como nueva alcaldesa de Herguijuela de la Sierra.

Todo indica que la moción promovida por las dos concejales del equipo de Gobierno saldrá adelante, salvo sorpresas, con el apoyo de los dos independientes y la concejala de Cs. "Lo más probable es que prospere, por algún resquicio legal".

Fuentes municipales de Herguijuela explican que hay que tener en cuenta que la Ley de Régimen Electoral establece que si una moción está firmada por ediles del grupo al que pertenece el alcalde, como es este caso, a la mayoría que se requiere hay que sumar dos votos más, por el número de tránsfugas, dos. "Necesitan seis votos para que sea legal la moción, y tendrían cinco...".

Moción de censura de dos de los cuatro ediles del PP que no ha sorprendido ya que, como han explicado a SALAMANCA24HORAS estas fuentes, "Beatriz, una de las dos tránsfugas, ya había amenazado con presentarla si el alcalde no presentaba su dimisión". Una dimisión y moción "con la que amenazó al alcalde, tras el pleno celebrado en Herguijuela de la Sierra, el pasado 18 de octubre", cuando no fue elegido su marido como Juez de Paz de esta localidad serrana, después de proponerlo la ahora concejala tránsfuga que se postula como alcaldesa. "La votación fue secreta, no salió elegido y amenazó con presentar esta moción".