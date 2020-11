​Nacho López recuerda su paso por el Pontevedra: “Tuve la suerte de estar casi tres años muy a gusto”

Nacho López volverá este fin de semana a Pasarón. O no. El lateral derecho sigue a la espera de mejorar de su lesión en el talón y poder ayudar al equipo desde el terreno de juego. El futbolista del Salamanca CF UDS quiere estar el domingo ante su ex equipo, el Pontevedra, al que describe como una de las potencias del grupo.

Situación de la lesión. “Fue por evitar un golpe con la chapa en Guijuelo y pegué un frenazo brusco contra el suelo y me hice daño en el talón. Es incómoda y dolorosa. Llevamos dos semanas tratando mañana y tarde. Pensé que iba a poder estar contra el Ferrol y a ver si contra Pontevedra puedo estar”.

Vuelta a Pontevedra. “Siempre que te enfrentas a un club en el que has estado es especial. Tuve la suerte de estar casi tres años muy a gusto por lo que involucra Pontevedra. Son muy futboleros, como Salamanca”.

Partido duro. “Claramente, ellos van a por faena desde el primer inicio de esta temporada. Hicieron fichajes de renombre con Charles o Xisco más el bloque duro de las temporadas pasadas. También tienen complementos de mucho nivel. Tienen una plantilla que está a la par del Deportivo. De las más difíciles del subgrupo”.

Mal arranque. “No ha sido un buen arranque. Es normal que estemos generando muchas dudas. No estamos en buen momento, no voy a engañar. Y los resultados son los que se están dando. El partido del Coruxo tampoco fue un gran partido de nuestra parte; contra el Deportivo estuvimos bien pero perdimos. Estamos dejando una sensación que no es la que debería de ser por la categoría de jugadores que tenemos. Equipo hay”.

Vestuario. “Estamos jodidos. A nadie le gusta estar en nuestra situación. No voy a decir que no lo merezcamos tampoco, porque no sería así. Somos profesionales, vivimos de esto y a nadie gusta. La afición está cabreada de forma lógica”.

Sergio Egea. “También está fastidiado. Es normal. Viene con la idea de hacer un buen año y cuando las cosas no se dan, estás fastidiados. Las cosas no acaban de funcionar. Intentaremos entre todos ayudarnos para sacar la situación hacia adelante: cuerpo técnico y jugadores”.

No influyen los impagos. “Cuando firmas, sabes que igual pueden surgir este tipo de problemas con la distancia que hay entre el dirigente y dónde está el club. Sabemos que tenemos el total respaldo del club y que van a cumplir con su palabra y no estamos pendientes de un pequeño retraso. Pero no influye en el día a día”.