Jorge Morán: "El importante es el compañero de al lado, es una de nuestras premisas"

Jorge Morán sigue ganando cada vez más minutos en la pista con el CB Tormes y también en la pizarra de su entrenador, Óscar Núñez. El joven alero salmantino destaca el buen ambiente que hay en el equipo y reconoce que poco a poco se va soltando en la pista.

Buen inicio de temporada. "Estamos muy contentos porque los resultados están acompañando este año. El coronavirus está afectando mucho porque no sabemos si se juega el siguiente partido. Estamos pensando en el hoy y no en el mañana".

Claves. "Una de las claves es cómo nos llevamos tanto dentro como fuera de la pista. Los extranjeros se han adaptado muy bien. Cuantos más estemos de la cantera, será mucho mejor. Se nota mucho esa química".

Plantilla. "Estamos jugando muy bien y bastante en equipo. El importante es el compañero de al lado, es una de nuestras premisas. Tenemos jugadores con mucha calidad: Gacic es muy buen base, Harrison se mueve muy bien, Nelson es un animal en poste bajo... ".

Confianza del entrenador. "Tengo que darle las gracias por la oportunidad que me ha dado. La tengo que aprovechar. Óscar me pide que juegue con confianza. Al principio sí tenía un poco de desconfianza y me costó arrancar".

Objetivo. "Mi objetivo es divertirme jugando al baloncesto y ahora me noto bastante mejor que el año pasado. A nivel general, el objetivo es estar arriba y luchar por la fase de ascenso. ¡Qué bonito sería traer la LEB Plata a Salamanca!".