​Pablo Román: “Jesús nos pide que seamos mejores en el día a día y no vamos a quitar el pie del acelerador por ganar ante Morón”

Pablo Román fue el máximo anotador del CD Carbajosa Basket ante CB Morón. El pívot se reivindicó después de un mes de octubre en el que sufrió varias lesiones y ahora se muestra mucho más poderoso en la pintura.

Valoración del arranque liguero. “Yo creo que tenemos que estar contentos con ir 3/2 porque hemos tenido buenas sensaciones en el último partido. Pero hay que saber que no somos tan buenos como ante CB Morón ni somos tan malos como ante Zentro Basket Madrid. La valoración es positiva”.

El equipo va a más. “Somos un equipo que, aunque juguemos mal, vamos a ser siempre peleones. Jesús nos pide que seamos mejores en el día a día y no vamos a quitar el pie del acelerador por ganar ante Morón”.

Plano personal. “Estoy muy contento ahora mismo. Octubre no fue mi mejor mes porque tuve varias lesiones cortitas pero que no me dejaban estar bien. Ha sido entrar noviembre y todo ha ido mejor. Aunque seamos personas y jugadores, para los demás equipos somos números y si quieres mejorar y crecer, los números siempre importan”.

Compañeros en el interior. “Me parece que somos bastante completos. Creo que nos podemos complementar bastantes y podemos jugar todos con todos. Illikainen puede jugar al 4 y al 5 y con Hilmarsson me gusta mucho jugar. Dieye pone la intensidad siempre y nos echa un cable”.

Objetivo de la temporada. “Hay que ser sincero y el objetivo debe ser competir todos los partidos; ser la mosca detrás de la oreja de cualquier equipo, sea el primero o el segundo”.