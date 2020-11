VÍDEO | Los autónomos, en pie de guerra en la Plaza Mayor para exigir soluciones

Con carteles, algunos de ellos contra Alfonso Fernández Mañueco, los convocantes han avanzado que "no será la única" protesta de este tipo en los próximos días. "¡Nos van a oir!", decían. Allí, en la Plaza Mayor, se han podido observar una vez más megánofos y pancartas

Unas doscientas cincuenta personas se han dado cita al mediodía de este lunes, 16 de noviembre, en la Plaza Mayor de Salamanca, para exigir a las instituciones, principalmente Gobierno y Junta, que se les escuche y exigir soluciones.

La concentración ha estado dirigida especialmente a los autónomos de todos los sectores de Salamanca, pero a ella también han podido sumarse otras personas que quisieran brindarle su apoyo. Es el caso del concejal Fernando Castaño, que se ha dado cita en el ágora para acompañar a los presentes. De hecho, Castaño ha llegado incluso a dedicarles unas palabras de ánimo, micrófono en mano, a los allí presentes.

Con carteles, algunos de ellos contra Alfonso Fernández Mañueco, los convocantes han avanzado que "no será la única" protesta de este tipo en los próximos días. "¡Nos van a oír!", decían. Allí, en la Plaza Mayor, se han podido observar una vez más megáfonos y pancartas.

Entre otras cuestiones, los autónomos han reivindicado la exención de cuota de autónomos a los que están obligados al cierre o con pérdidas de más del 30%.

En su intervención, Jorge Carlos Moro, organizador del acto en Salamanca y vicepresidente de la Asociación de Hostelería, ha indicado que el acto ha servido para reivindicar sus derechos frente al Gobierno de España. "Está muy bien que tengamos obligaciones y creo que las cumplimos, porque cuando nuestras obligaciones no se cumplen ya nos embargan nuestros bienes y para cobrárnosla", ha comentado. "Somos muchas familias las que estamos sufriendo un problema gravísimo: hostelería, comercio, moda, campo, peluquerías, agencias de viajes... nos están cerrando las puertas, no nos dejan abrir, no nos dejan llevar el pan a nuestras familias", ha comentado.

Inmediatamente después, Moro ha querido agradecer la presencia de Fernando Castaño, "que es político y es persona y ha dado la cara por todos nosotros".

Fernando Castaño ha agarrado el micrófono y ha comentado que está "abrumado". "Además de los sanitarios, los otros héroes son los autores. Porque, ¿qué autónomo duerme sin ansiedad desde que empezó la pandemia? ninguno. Había arcoíris y todo iba a salir bien; el autónomo levantaba el arcoíris pero sin dormir bien", ha explicado.

"La situación dicen que era difícil de prever, pero las consecuencias de la crisis económica no las vamos a poder prever. Y las crisis económicas también cuestan vidas. ¿No tenemos el recuerdo de la crisis de 2008 y lo difícil que fue salir? Entonces rescatamos a los bancos y estuvo muy bien, porque sin ellos hubiéramos estado décadas tratando de sobrevivir a la crisis económica. Ahora toca rescatar a los autónomos. Como no rescatemos a los autónomos esta crisis no va a durar décadas, puede durar un siglo entero (...) Por el bien de todos, ojalá lleguen las ayudas que son necesarias, a fondo perdido, como fue con los bancos", ha indicado el concejal Fernando Castaño.

"Me gustaría ver en la próxima convocatoria a los funcionarios, porque serán los siguientes. Los impuestos los pagan los autónomos y son los que tiran de la economía", ha informado.