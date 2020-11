El síndrome del 'dedo congelado': un nuevo síntoma del coronavirus

El coronavirus también se manifiesta en la piel. Muchos pacientes han presentado alteraciones cutáneas cuando han estado contagiados de coronavirus. Recientemente se ha descubierto otro síntoma del covid-19 que suele aparecer en pacientes graves, se le conoce como el síndrome de los 'dedos congelados', según informa Antena3.

Los especialistas explican que existen dos tipos de lesiones cutáneas en función de la gravedad del paciente. Una de ellas es la que ya se conoce como 'dedos congelados'. El paciente comienza a tener los dedos más azules por la falta de riego sanguíneo, se dan sobre todo en pacientes que presentan un cuadro grave.

El segundo caso se da en pacientes asintomáticos o con síntomas leves de coronavirus, y suelen aparecer en manos y pies. Estos pacientes detectan como aparecen en su piel manchas rojizas que pueden doler o picar.

El 'Washington Post' publicó el pasado mes de abril un estudio del 'Journal of the American Academy of Dermatology' en el que evidenciaban que el coronavirus no solo afectaba a los pulmones. Los investigadores afirmaron que las erupciones en los dedos de los pies podrían ser un indicador. Según los expertos las lesiones pueden durar entre dos y cuatro semanas.

Esther Freeman, dermatóloga del Hospital General de Massachusetts, ha querido mandar un mensaje a la población: " No quiero que la gente piense que si le aparecen manchas moradas en los dedos de sus pies van a terminar conectados a un respirador en una unidad de cuidados intensivos".