Una voluntaria de la vacuna de Moderna: "Te dejará sin vida por un día"

Los ensayos en humanos de las vacunas contra el coronavirus son un paso crítico, pero necesario, para que posteriormente puedan ser distribuidas a toda la población de forma segura y eficaz. Las farmacéuticas Moderna y Pfizer son dos de las empresas que se encuentran en esta fase avanzada de desarrollo de la vacuna, ambas han anunciado ya un 94 y un 90% de efectividad, respectivamente, en la fase 3 de sus ensayos, según informa el diario digital 20minutos.

Sin embargo, algunos de sus voluntarios de los ensayos han descrito los efectos secundarios que han tenido tras recibir las inyecciones: fiebre alta, dolores corporales, fuertes dolores de cabeza y agotamiento.

La cadena CNBC recogió en octubre el testimonio de varios de ellos, como el caso de una mujer de 50 años de Carolina del Norte, participante del ensayo de Moderna. "La primera dosis no es gran cosa. Pero luego, la segunda dosis definitivamente te dejará sin vida por un día... Tendrás que tomarte un día libre después de la segunda dosis", aseguró en declaraciones al medio estadounidense.

Luke Hutchison, un biólogo computacional de 44 años de Utah, es otro de los voluntarios para la vacuna de la estadounidense Moderna. Según contó a la cadena CNBC, tras la primera dosis el pasado 18 de agosto sintió mareos y fiebre baja durante varios días. La segunda inyección, el 15 de septiembre, le dejó postrado en la cama con fiebre alta, temblores, escalofríos, fuertes dolores de cabeza y falta de aire. Su estado de salud mejoró tras 12 horas.

Los efectos han sido similares también en voluntarios de la vacuna de Pfizer al experimentar síntomas más graves de lo que esperaban.

Según el especialista en enfermedades infecciosas Florian Krammer, los efectos secundarios del ensayo de la vacuna de Moderna son "desagradables, pero no peligrosos", según indicó en un mensaje en Twitter.

Otro voluntario de Moderna de 20 años, de Maryland, experimentó náuseas después de la primera inyección, pero no fue hasta la segunda cuando "realmente sintió cosas", como escalofríos y fiebre alta. "No estaba seguro de si necesitaba ir al hospital o no porque 40 de fiebre es bastante alto. Pero aparte de eso, ha estado bien", indicó.