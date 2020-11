La historia del hombre que decora los árboles de La Alamedilla: Gabi, un jubilado salmantino estudiando Bellas Artes

‘‘¿Y ahora qué? ¿Me voy a comprar el pan? No lo voy a hacer’’, eso es lo que pensó Gabi cuando después de muchos años trabajando como jefe de publicidad le llegó la hora de jubilarse. Ahora, a sus 65 años, este salmantino disfruta aprendiendo y descubriendo el maravilloso mundo del arte, en la Universidad de Salamanca.

‘’Yo solo había dibujado el 6 y el 4 y cuando llegué me encontré a un tío desnudo y otros 40 pintándolo.’’

Tras meditar bien la decisión, Gabi tenía claro que lo que quería estudiar era historia, pero, sin embargo, por si no entraba, le dijeron que pusiera otra opción y puso Bellas Artes. ‘’ Yo solo había dibujado el 4 y 6 y cuando llegué me encontré un tío en pelotas y 40 tíos pintándolo, dije que eso no era capaz de hacerlo, pero al día siguiente llegué a una clase de grabado y me encantó, y al siguiente lo mismo. Al final, como no sé de nada, todo lo que hago es nuevo y lo hago con mucho cariño.’’

Uno de los motivos que le llevaron a volver a la Universidad, tal y como reconoce, es ‘’enseñarles a mis 5 hijos que la vida no se acaba con tu profesión, que la vida continúa y que nunca es tarde para empezar porque hay muchas cosas por aprender y esta edad, si estás sano, es fantástica.’’

Durante esta semana, en la asignatura de arte y naturaleza, Gabi ha realizado una intervención artística en el parque de La Alamedilla que ha llamado la atención de todos lo que pasaban por allí. ‘’Fui a la alamedilla vi hojas secas y se me ocurrió, a la gente le gustó, hacía fotos…unas señoras se emocionaron y se les saltaron las lágrimas. Era juntar colores, lo que la naturaleza te da es cuestión de verlo de otra manera y la verdad es que estoy un poco abrumado.’’

















Tal y como se ve en el vídeo, el resultado es ''curioso y relajante'' y no pasa desapercibido para la gente, ni siquiera para los jóvenes estudiantes del instituto Martínez Uribarri que ''lo miran y a ninguno se le ocurrió destrozarlo y eso que las hojas no estaban ni sujetas''.

Una de las cosas que ya ha aprendido este salmantino en la carrera de Bellas Artes es la jerga de los artistas. Tanto es así, que cuando algo es bueno se dice que ''funciona'' y este caso, para Gabi, su pequeña intervención en el parque de La Alamedilla, ''un sitio estupendo para decir algo y que la gente se sorprenda porque lo que menos esperas es encontrarte algo así'', funciona.