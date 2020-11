​Jorge, el salmantino que ha pasado de jugar en cafeterías a enfrentarse al Atlético de Madrid en Copa del Rey

Sant Llorenç de Cardassar fue el pueblo mallorquín que hace dos años fue arrasado por las riadas. Mientras, este mudó a la isla balear para dedicarse en la hostelería, al igual que muchos de sus compañeros. La gran mayoría en ERTE desde marzo, han sentido como el karma les ha devuelto algo. Aun así, no se conforman y sueñan con echar a los de Simeone

Hace poco más de dos años, el pueblo de Sant Llorenç de Cardassar, al noreste de la isla de Mallorca, se hacía famoso de la noche a la mañana. Fue, eso sí, por una desgracia. Uno de los desastres naturales más recordados de los últimos años, representado en forma de riada e inundaciones tras unas fuertes lluvias, destruía el pueblo. Era octubre de 2018 y hasta Rafa Nadal, que se encontraba en su Manacor natal (a 10 minutos en coche) recuperándose de una lesión, ayudaba en el achique de agua y en la reconstrucción de la zona.

Poco más de dos años después, el pueblo ha vuelto a ser noticia. Pero esta vez sí que es por un hecho positivo. O, al menos, para los amantes del fútbol. Y es que el equipo local, el Cardassar, será el próximo rival del Atlético de Madrid en Copa del Rey. Los colchoneros eran el premio gordo para los equipos que venían de jugar y superar la ronda previa, entre los que se encontraba el equipo balear, campeón de Preferente el pasado año y esta temporada en Tercera División.

Un premio gordo que, eso sí, se hizo esperar. Los equipos de ronda previa se iban a medir sí o así a un Primera División, e incluso podían no tocar los de Simeone, cuya bola no aparecía. Tampoco salía el Cardassar, que fue el último equipo de ronda previa en conocer a su rival. Y, como si el destino lo tuviera pensado, las bolas depararon que fuera el Atlético de Madrid el que viajara hasta Mallorca.

Como es normal en estos casos, la locura se apoderó de los jugadores del equipo local, que estaban juntos viendo el sorteo, rodeados de decenas de cámaras y periodistas locales e, incluso, alguno nacional. Su reacción ha sido emitida en la gran mayoría de canales y periódicos deportivos de España. Y en primera fila, alguien que ha sido reconocido por mucha gente de Salamanca.

😱 🥳 ABSOLUTA LOCURA en el @cardassar tras el emparejamiento

contra el ATLETI en la #CopaDelRey.



Nos vemos a las 15:13 en #JUGONES.



🎥 @alexsilvestreSZ pic.twitter.com/geHIgEdJWO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 16, 2020

En este vídeo de El Chiringuito se puede ver el acento charro que tendrá la eliminatoria. Porque el segundo por la derecha de la primera fila, Se trata de Jorge Alonso o, como es conocido en el fútbol charro, ‘Peli’. Jugador del Cardassar desde hace dos temporadas, atiende a SALAMANCA24HORAS en un día intenso, apasionante y lleno de emoción. Y es que en poco más de tres años ha pasado de jugar en el Isidoro Benito a medirse a uno de los todopoderosos de España.

“El WhatsApp se me ha colapsado”

El charro define la sensación como “una locura”. “Iban saliendo los equipos de fase previa y, como no nos tocaba y el Atleti no salía, sentíamos que estaba escrito”, relata, indicando que el sentir general del club es el que el karma le ha devuelto al pueblo algo tras las riadas de hace dos años.

Un municipio, Sant Llorenç de Cardassar, que es pequeño y de gente trabajadora y que ahora se han llevado una alegría “que, en cierta manera, recompensa, porque van a disfrutarlo”. Se da la circunstancia de que el conjunto balear estaba, el pasado año, en Preferente (regional). Fue entonces cuando Jorge empezó a jugar con ellos, también por mera casualidad.

Él, en sus primeros meses en Mallorca, jugó en un equipo de regional de Palma. Pero después se mudó al este de la isla, para trabajar en la zona de Sa Coma. Por aquel entonces jugaba algunas pachangas con amigos y compañeros de trabajo, y en una de ellas coincidió con el hijo de su jefe. “Su abuelo es directivo del Cardassar, y habló con él para que hiciera alguna prueba y, si la pasaba, jugara en el equipo. Y después de dos entrenamientos me quedé”, rememora Jorge.

Un Jorge que se dedica al mundo de la hostelería, motivo por el que precisamente se mudó a la isla de Mallorca. Primero estuvo en verano de 2017, a raíz de unos amigos que ya trabajaban allí, para hacer media temporada “porque en Salamanca la cosa paraba mucho”, explica. Como le gustó la experiencia, decidió repetir en verano de 2018, pero ya para quedarse de manera definitiva.

Sus amigos y seres queridos, como su hermana (a la que no le gusta el fútbol) o sus primos, lo sabían y estaban pendientes, y han sido los primeros en escribirle al ver que se iba a enfrentar al Atlético de Madrid. Pero decenas de excompañeros y conocidos que, o bien se han enterado por Instagram o bien lo han visto en la tele, tampoco han perdido la oportunidad de mandarle un mensaje. “El WhatsApp se me ha colapsado”, reconoce entre risas.

Del Helmántico al Electromecánicas Chuchi a verse en el túnel de vestuarios con Luis Suárez, Joao Félix o Simeone

Toda la vida. Ese es el tiempo que lleva jugando al fútbol Jorge, puesto que el deporte rey es su gran pasión. Pertenece a una generación del Helmántico que dio grandes alegrías al club pistacho, especialmente en juveniles, cuando lograron el ascenso a categoría Regional. Era su último año como juvenil, y después jugó un año en el equipo aficionado, en Provincial.

Jorge, el segundo por la izquierda en la fila de abajo | Imagen: CDF Helmántico

Después se fue al Guijuelo B, también en Provincial, si bien ese año lograron el ascenso a Preferente. Estuvo un año más pero tuvo que dejar el fútbol, al menos de manera tan seria, ya que siguió ligado al fútbol modesto. Primero el TBO y luego el Electromecánicas Chuchi, en el Isidoro Benito, con el que incluso se proclamó campeón del torneo.

Pero los motivos profesionales marcaron el devenir de su pasión y, no alguna piedra en el camino (como el coronavirus, que paró las competiciones), en unas semanas podría estar compartiendo túnel de vestuarios con Luis Suárez, Jan Oblak, Joao Féilx o el ‘Cholo’ Simeone. El campo, eso sí, será Es Moleter, el “fortín” del Cardassar, resalta Jorge.

El conjunto balear, que ha estado dos años sin perder en casa (racha que se cortó hace dos semanas), hizo de su campo el punto de reunión de todo el pueblo tras el desastre de las riadas, creándose así un ambiente mágico que el charro espera y desea que el Atleti conozca.

Actualmente, la situación sanitaria es medianamente óptima en las Islas Baleares. En partidos anteriores, los partidos del Cardassar han podido ser vistos por la mitad del aforo, unas 350 personas. Ahora ya puede acudir el aforo completo del campo, y Jorge cree que incluso para el partido del Atlético se podrán gradas supletorias. “El resto está perfecto, porque el césped, aunque artificial, podría albergar este partido”, señala, añadiendo además que tienen un mes por delante para hacer alguna reforma o mejora si fuera necesaria.

Eso sí, Jorge también deja claro que los primeros que tienen derecho a ir al campo, en el caso de que hay aforo reducido, son sus socios, unos 600 “que nos apoyan y animan incondicionalmente”. Por si acaso, no obstante, muchos amigos ya le han preguntado por el tema de entradas, admite riéndose.

Desde marzo en ERTE porque él, como la mayoría de Mallorca, vive de la hostelería y el turismo

Mallorca, al igual que el resto de las Islas Baleares, ha sido una de las grandes afectadas por la crisis del coronavirus, ya que frenó todo el turismo, especialmente extranjero, que reciben todos los años y, sobre todo, en verano. De hecho, Jorge lleva en ERTE desde marzo, porque el bar en el que trabajaba no pudo abrir durante el verano por la falta de clientes, al igual que les pasó a otros muchos restaurantes, establecimientos hosteleros u hoteles en la isla.

“No sé decirte una cifra, pero igual el 80% de la gente de Mallorca vive directa o indirectamente del turismo y la hostelería”, señala, explicando que económicamente no lo está pasando tan mal gracias al ERTE pero recalcando que “no es lo mismo que estar trabajando, ni por asomo”.

Jorge, como muchos otros compañeros, ha tenido que ajustarse el cinturón, aunque también indica que el club les ha ayudado. El partido del Atlético de Madrid les vendrá de perlas, ya que el Cardassar, más que por jugar contra los colchoneros sino por pasar de ronda, ya recibió una gran inyección económica que se tradujo, igualmente, en primas para los jugadores.

Ahora sueñan con derrotar a los de Simeone. No sólo por el dinero que les supondría pasar, algo en lo que no piensan, sino por el orgullo de poder decir que han logrado una gesta. Y es que Jorge cree que sería “lo máximo” que les podría pasar como equipo y como futbolistas, reiterando que “ya es un sueño estar aquí”. “El fútbol son 90 minutos y no le vamos a poner fácil que nos ganen en nuestro campo. Es un sueño impensable… pero puede pasar”, resalta.

Él no sabe si podrá jugar, ya que este año las lesiones le han dejado disfrutar menos minutos así como no integrarse tanto en la dinámica de equipo, pero confía en estar disponible. Sabe que al otro lado de la tele estará su hermana y sus amigos, pendientes de los minutos que pueda disfrutar. Sobre a qué jugador le pedirá la camiseta, Jorge explica que él es del Madrid, pero que hablará con un gran amigo que sí es del Atlético para saber cuál quiere. Si por él fuera, eso sí, se la pediría a Jan Oblak, “porque para mí es el mejor”.



Jorge, el segundo por la izquierda en la fila de abajo, celebrando el trofeo Isidoro Benito con el Electromecánicas Chuchi

En lo que al COVID-19 respecta, los chicos del Cardassar, a diferencia de los futbolistas de Primera División, pasan una PCR cada dos semanas, mientras que cada siete días rellenan un formulario indicando con quiénes han estado y confirmando que están sin síntomas para jugar. “Viene un médico a las oficinas y nos hacen la prueba. Por el momento, todos negativos”, admite con orgullo Jorge, reflejando la realidad de la cuarta categoría del fútbol que es Tercera.

Lo que sí tiene claro el charro es que el partido frente al Atlético de Madrid será la gran recompensa a toda una vida dedicada al fútbol. Una vida deportiva que no sabe cuánto más durará, aunque su idea es prolongarla todo lo que pueda. “Jugaré hasta que no pueda ni caminar, me da igual Tercera División que Tercera Regional o cafeterías. Voy a seguir jugando siempre que pueda”. Con 29 años, mucho es el tiempo que le queda para seguir disfrutando. Porque al final, eso es lo que importa, gozar de una pasión que le ha deparado una bonita sorpresa cuando menos lo esperaba.