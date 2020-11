​El CD Navega comunica a la FCyLF su intención de no salir a competir por la COVID-19

Todos los jugadores del Regional Aficionado del CD Navega se encuentran actualmente empleados en sus respectivos sectores, siendo la práctica del fútbol un mero hobby en sus ratos libres y no una competición profesional, tal y como recuerdan en un comunicado

La plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo del CD Navega, con el respaldo unánime de la directiva del club, han comunicado a la Federación de Fútbol de Castilla y León (FCyLF) su postura frente al inminente comienzo de la competición liguera en la categoría Regional Aficionado.

Concretamente, la intención de los jugadores es oponerse firmemente al hecho de iniciar la competición, por el riesgo que supondría para sus empleos y situación laboral un contagio por COVID-19 o un aislamiento preventivo, según detalla el club escolar en un comunicado.

Todos los jugadores del Regional Aficionado del CD Navega se encuentran actualmente empleados en sus respectivos sectores, siendo la práctica del fútbol un mero hobby en sus ratos libres y no una competición profesional. Es por ello que, con el fin de salvaguardar al máximo su salud y la de los que les rodean, y teniendo en cuenta la actual situación sociosanitaria, no entienden otra postura que no sea la de evitar al máximo el contacto con otras personas y evitar todo lo posible un posible contagio que pondría en serio riesgo sus trabajos, prosigue el comunicado.

SALAMANCA24HORAS ya adelantó el pasado 2 de noviembre que el CD Navega estaba barajando seriamente no competir este año dadas las circunstancias sociosanitarias, idea que finalmente se ha concretado. Falta por ver la reacción de la FCyLF, si sanciona de alguna manera al club escolar o si acepta su renuncia.