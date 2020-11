El biomagnetismo no te va a curar el coronavirus: “juegan con la salud y la esperanza de la gente”

El presidente del Colegio de Médicos de Salamanca desmiente que las pseudociencias puedan curar a personas con la Covid-19 y recuerda que no se debe recurrir a estas técnicas

Cada día, desde mediados de marzo, tanto telediarios como programas radiofónicos, así como artículos en prensa y redes sociales, inundan las pantallas de los móviles y televisores de cualquier individuo con información e imágenes relativas a muertes, colapsos en hospitales y, solo de vez en cuando, un rayo fugaz de esperanza con el descubrimiento de una nueva vacuna que, sin fecha ni probabilidad exacta, terminará con eso que se ha convertido en el epicentro de la vida, el coronavirus.

Tanto personal sanitario como científicos trabajan día y noche para conseguir salvar al mayor número de personas posible y que la pandemia termine cuanto antes. Entre tanto, varios “profesionales” practican lo que “venden” como medicina alternativa, la par biomagnética, atrayendo a pacientes que se ponen en sus manos. Ya han sido detectados algunos casos en Salamanca.

Cierta población recurre a esta pseudociencia con el fin de recibir diagnóstico y cura de forma rápida y eficaz. Pero, ¿qué es?

¿Qué es la par biomagnética? ¿Es eficaz para curar el coronavirus?

La par biomagnética, según como recoge la página de presentación de la Asociación Española del Biomagnetismo Médico, "atiende a las primeras alteraciones físicas que originarán posteriormente toda la patología sintomática", de manera que, según ellos, “constituye la mejor medicina preventiva”. “Es la única medicina que atiende a las enfermedades en su causa original, por lo que se pasa directamente a corregirlas mediante la normalización energética de las zonas afectadas con campos magnéticos opuestos de más de 1.000 Gauss, lo que consigue generalmente en menos de 20 minutos, con lo que la enfermedad desaparece y el paciente se cura”. Esto se consigue colocando imanes en diferentes partes del cuerpo que ayuden a equilibrar la energía.

Para contrastar esta información, SALAMANCA24HORAS.COM se ha puesto en contacto con el presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, Santiago Santa Cruz, quien asegura que, perteneciendo a las conocidas como pseudociencias, “no hay ninguna base científica que demuestre su utilidad con el coronavirus ni con nada”. “Si los campos magnéticos curaran, como dice tal teoría, los pacientes se curarían al pasar por las resonancias”, ejemplifica.

Los “profesionales” que practican estas técnicas, según apunta Santa Cruz, “en muchas ocasiones no han cursado los estudios que dicen tener. La gente no debe fiarse de esto, no hay nada demostrado”. “Esto es un engaño a la población”, concluye.

Santiago Santa Cruz recuerda que la gente que practica esta medicina alternativa, “lo hacen sin ética, faltando al código deontológico y jugando con la salud y la esperanza de la gente”.