Óscar Sánchez se despide de la Alcaldía de Herguijuela de la Sierra: "Javier Iglesias me ha dejado tirado, estoy decepcionado"

Una moción de censura encabezada por dos tránsfugas del PP -Beatriz Jiménez (candidata a nueva alcaldesa) y Cándida Sofía Servin- y presentada "por falta de transparencia y mala gestión" dejará este lunes sin la Alcaldía de Herguijuela de la Sierra a Óscar Sánchez, al frente de un equipo de Gobierno con cuatro ediles populares y mayoría absoluta en una Corporación de siete ediles.

El nuevo equipo de Gobierno lo formarán, además de las dos tránsfugas, los dos independientes y la representante de Ciudadanos. Tanto el actual alcalde, como el concejal popular Enrique Sánchez-Guijo, pasarán a ser la única oposición en una localidad serrana con unos 250 habitantes. Con la moción, el PP pierde la mayoría absoluta, pero mantiene la Alcaldía, aunque las dos concejalas tránsfugas estarán en minoría dentro del nuevo equipo municipal.

Óscar Sánchez, que se estrenó en política hace 17 meses, reconoce que, pese a esta amarga experiencia, no está arrepentido de formar parte de la candidatura del PP. "Estoy tranquilo y aprendiendo a conocer cómo es la gente, hemos conseguido muchas cosas, tanto para Herguijuela como para el anejo de Rebollosa".

Eso sí, se despide de la Alcaldía mostrándose muy crítico con el presidente provincial del PP, Javier Iglesias. "Estoy perplejo, hemos escrito dos cartas a la sede del PP, lo hemos llamado otras dos veces, ni ha respondido, ni se ha puesto en contacto conmigo para preguntarme por esta moción que presentan dos tránsfugas, no ha mostrado ningún interés", lamenta.

- ¿Le sorprendió la moción de censura de dos de sus compañeras de equipo?

- Claro que me ha sorprendido, no han dado opción a sentarnos y dialogar. Basan la moción en falta de transparencia y mala gestión cuando no ha sido así. Desde junio del pasado año, teniendo en cuenta los meses de Estado de Alarma, hemos seguido trabajando para mejorar los servicios e instalaciones en Herguijuela y Rebolleda. Pero no ha sido fácil la relación del grupo popular en el Ayuntamiento. La que fue hasta el pasado mes teniente de alcalde, y ahora candidata a la Alcaldía, no se fiaba de nadie y eso hacía difícil el trabajo municipal.

- Rota la representación del PP en el Ayuntamiento que gobernaba con mayoría absoluta, ¿se ha puesto en contacto con usted alguien de la dirección provincial del partido?

- Estoy decepcionado. Antes de la moción envié dos cartas a la sede del PP, hemos llamado otras dos veces y no he tenido respuesta alguna de Javier Iglesias, esperaba un apoyo del partido para una situación como ésta, con dos tránsfugas; esperaba su respaldo, el del partido, estoy descontento porque he visto que me ha dejado tirado, ni una llamada para interesarse por la situación que estamos viviendo. El PP va a pasar, gracias a dos tránsfugas, de mayoría absoluta que teníamos a dos concejales en la oposición y en el nuevo equipo de Gobierno dos tránsfugas del PP, que estarán en minoría.

- ¿Convencido de que pierde la Alcaldía este lunes?

- Si es legal lo que van a hacer y no hay un apoyo por parte del PP la perderé.

-¿Está arrepentido de haber entrado en la política municipal?

- No, para nada. Aprendes a conocer cómo es la gente, los intereses que hay detrás en algunos casos. Se hizo la lista que se hizo para presentarnos a las elecciones, no se pueden pedir peras al olmo.

- Reciben de Planes Provinciales de la Diputación 80.000 euros, ¿a qué obras y proyectos los han destinado?

- Los invertimos en Herguijuela en distintos proyectos, un 50% en el arreglo de una pista agrícola, en la finca Pedro Martín y el arreglo del camino vecinal que va desde Sotoserrano hasta el pueblo. Y, también de Planes Provinciales, otros 44.000 euros para la renovación de la red de abastecimiento y para la pavimentación de la plaza del Castillo y alguna calle más. También nos han concedido la subvención del Plan de Sequía con la que mejoraremos dos captaciones de agua, a impermeabilizar una y mejorar otra. También, en este tiempo hemos contratado a cinco trabajadores durante seis meses. No hubo fiestas de la Virgen del Carmen y dedicamos ese presupuesto, junto a la ayuda de la Diputación, a crear empleo y se han hecho arreglos tanto en Herguijuela como en Rebollosa. En estos pocos meses hemos finalizado el cambio de luminarias con una inversión de casi 13.000 euros realizada entre 2019/2020.

También hemos conseguido arreglar, con más de 20.000 euros, el tejado de la escuela pública de Rebollosa, donde se oficia la misa, en un proyecto aprobado por la anterior Corporación y falta rematar el interior. Y, en Herguijuela, con 18.000 euros se ha remodelado un parque infantil que ha quedado precioso. Se han colocado juegos infantiles y está previsto habilitar un espacio para juegos tradicionales, ahora se juega a la calva y tenemos previsto otro espacio para la petanca. Por otro lado, hemos destinado unos 4.000 a material para prevenir el COVID, como el reparto de mascarillas, gel hidroalcohólico o desinfección de las calles. Los vecinos han hecho un gran esfuerzo y ha habido pocos contagios. También quiero destacar que hemos dado nuestro apoyo a CUCA festival y al colectivo OMA y la puesta en marcha, por parte de la Diputación, del sendero micológico entre Cepeda, Madroñal y nuestro pueblo.

- Darle utilidad al hospital de peregrinos se mantiene como vieja reivindicación.

- Así es. El Ayuntamiento ha destinado 11.000 euros para la renovación de la carpintería del hospital de peregrinos, al que queríamos darle una utilidad; pero estamos pendientes de la recuperación del camino de peregrinos desde Galisteo, en la comunidad extremeña, hasta Riomalo, que pasaría por la puerta de este hospital de peregrinos, para continuar a La Alberca y subir hasta la Peña de Francia. Es una vieja demanda, pero tampoco se está haciendo nada desde la Diputación para relanzar este camino hurdano de Santiago que pasa por nuestra comarca. Ha habido diferentes reuniones, de la mancomunidad, con la Diputación y en Valladolid para darle uso, pero de momento, sin resultado.

-Otro proyecto pendiente es el albergue.

- El edificio está ahí desde 2005, en 2017 se consiguió el visto bueno por parte de la Fundación Patrimonio Natural para convertir esa instalación en albergue. Hemos mantenido reuniones en Valladolid y tenemos esperanzas, porque dinamizaría la localidad, la zona. No solo es necesario que vengan personas a conocer la zona, tenemos que conseguir que coman y duerman aquí.

- En estos meses de legislatura, uno de los símbolos de Herguijuela, el haya, también ha requerido atención.

- Con la colaboración de técnicos de Medio Ambiente se está realizando un seguimiento, con un anclaje de sujeción y sigue firme de momento. Es la primera actuación que se hace en este árbol de más de 200 años. Tras los daños de las crecidas del pasado año, coordinamos el arreglo de pistas y alcantarillado que quedaron destrozados y hemos recuperado actividades ambientales con las Casas del Parque. En estos meses hemos hecho muchas cosas, nos ha frenado el COVID pero hemos trabajado, hemos intentando trabajar por el bien de los vecinos y ahí están las cuentas y los resultados. Si esto es no hacer nada...

- En estos 17 meses al frente de la Alcaldía, ¿qué es lo que más le ha sorprendido?

- Sin duda, lo mucho que se alargan los plazos para todo, para realizar trámites, solicitar ayudas o reuniones.

- ¿Seguirá como concejal del PP en la oposición?

- Por supuesto, claro que sí; estamos contentos con lo que hemos hecho hasta ahora en el Ayuntamiento, en solo 17 meses, tanto en Herguijuela como en Rebollosa. Hemos tratado a los vecinos del anejo como al resto, intentando dar servicios de los que carecían.