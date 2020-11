Miku, sobre el duelo ante el Guijuelo: "va a haber muchas luchas aéreas, segundas jugadas y muchos duelos individuales tanto en ataque como en defensa"

El Club Deportivo Guijuelo recibirá este domingo, a las cinco de la tarde, al Deportivo de la Coruña en el Municipal Luis Ramos. Los chacineros quieren dar la sorpresa ante el líder y romper una racha de 294 minutos sin que los gallegos encajen gol.

Uno de los futbolistas que estará en el Municipal es el venezolano Miku. El delantero explica que será un partido "complicado, donde va a haber muchas luchas aéreas, segundas jugadas y muchos duelos individuales tanto en ataque como en defensa. Uno tiene que concienciarse de eso. Nos gustaría un fútbol combinativo, más bonito pero hay que saber jugar en el barro. Uno tiene siempre que acomodarse a las circunstancias y no que las circunstancias se acomoden a uno. Si un campo no está bien y hay que jugar así para sacar los tres puntos, hay que hacerlo y dejarse la vida en cada jugada, en cada minuto; y que la balanza se decante de nuestro lado".

El ex de la extinta Unión Deportiva Salamanca explica que todavía no está al 100% y fija su nivel en un "80 %. Técnicamente considero que estoy igual pero cuando uno está bien físicamente lo técnico sale a relucir. Y eso es lo que estamos buscando, asimilar los trabajos, las cargas, el ritmo. De peso estoy mejor, el porcentaje de grasa estoy bajando... Un reflejo de eso son los minutos que me está dando el entrenador porque me los estoy ganando".