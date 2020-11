Almeida se posiciona en la guerra del clan Pantoja y se atreve a aconsejar a Kiko Rivera

Los más de 3.700.000 espectadores que vieron el especial de Telecinco de "La herencia envenenada" el pasado viernes dieron fe de que el "culebrón" de Cantora interesa, y mucho. La guerra en el clan Pantoja se ha convertido en la comidilla de muchos y tema de discusión en las sobremesas, además del gran filón para Mediaset, según informa el diario ABC.

Ya sea a favor de Isabel Pantoja o de su hijo, Kiko Rivera, es un tema que no deja indiferente a nadie. Ni siquiera al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que incluso se ha atrevido a darle un consejo al Dj. Solo en Mediaset podría pasar que un político entre para hablar de los avances frente al coronavirus y termine dialogando sobre el frente abierto que tiene la tonadillera con su hijo. Una genialidad.

Ha sido durante su intervención en el espacio «Ya es mediodía» para dar a conocer las buenas cifras de los últimos días de la capital española sobre el coronavirus y los planes para Navidad cuando Sonsoles Ónega, conductora del programa de Telecinco, ha aprovechado para preguntarle sobre el tema.

"¿Usted es de Isabel Pantoja o de Kiko Rivera?", le preguntaba la periodista. Martínez-Almeida daba su opinión sobre el infierno que vive el clan. "En las relaciones sobre madres e hijos no sé si meterme dada mi soltería y mi falta de paternidad. No soy el más experto. Sí haría una reflexión desde la condición de huérfano que tengo", decía.

Y proseguía: "Madre no hay más que una y luego se la echa mucho de menos cuando te falta". Se ha atrevido también a aconsejar a Kiko Rivera sobre el asunto: "Que hagan un esfuerzo por tratar de llegar a un acuerdo. Al final cuando no esté uno o no esté otro se darán cuenta de que han perdido demasiado tiempo en peleas. Que yo lo he sentido y he sufrido la pérdida de una madre y sé lo que es".

Unas palabras que llegan días después de que Kiko Rivera asegurase públicamente que no hay marcha atrás en la relación con su madre: "No voy a poder perdonar a mi madre. He sido su tarjeta de crédito". El Dj mostraba su malestar, por decir algo, con su madre públicamente después de averiguar ciertas cosas de la herencia de su padre, Paquirri, que desconocía.