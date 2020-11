Ana Obregón admite que pensó en quitarse la vida tras la muerte de su hijo

Álex Lequio falleció hace seis meses, después de dos años de batallar contra el cáncer y con tan solo 27 años. No ha sido hasta ahora que Ana Obregón ha reunido las fuerzas para poder hablar en un medio de comunicación de cómo está y cómo ha estado tras la muerte de su hijo. La actriz ha concedido una entrevista a la revista ‘¡Hola!’ en la que ha relatado cómo han sido estos meses, en los que incluso pensó en quitarse la vida, y ha explicado que ahora tiene una motivación para seguir adelante, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

En la entrevista, la también bióloga explica que estos meses ha contado con el apoyo de familia y amigos pero asegura que incluso con ellos le ha sido muy complicado hablar de la pérdida de su hijo. “Ni con mis mejores amigos he podido hablar de voz. De mensajes, sí, pero de voz, no. Yo no he podido hablar en cuatro meses con nadie que no fueran Alessandro, mis padres y mis hermanos. Era como si entre el resto del mundo que me rodeaba y yo hubiera un muro enorme de cristal que ya no me permitía comunicarme”, cuenta en la mencionada revista.

“Los primeros cuatro meses estaba muerta por dentro. Aunque he estado en Mallorca, no he salido de mi casa. Los tres primeros meses casi no podía ni salir de la cama”, recuerda la intérprete, que ha hablado por primera vez de cómo está llevando el duelo. “Necesitaba estar sola en silencio y llorar, porque el dolor, si se evita, se magnifica. Yo quiero vivir este duelo porque es lo que él se merece (...). Yo no quiero hacerme la fuerte. Necesito llorar lo que no he llorado en dos años y medio de lucha y me tengo que permitir no ser fuerte, he sido fuerte cuando Álex necesitaba agarrarse fuerte de mi mano, que nunca tembló. Pero ahora, no”, explica Obregón abriéndose como nunca.

La actriz asegura que nunca podrá asumir la pérdida del joven empresario. “Yo no creo que pueda llegar a aceptar jamás que no pueda volver a abrazar a mi Álex, me imagino que algún día aceptaré y aprenderé a vivir el resto de mi vida con este dolor. El día que nació mi hijo, ese día nací yo. Antes no había vivido. Me dio la vida él a mí. Por eso, el día que se fue, pues me fui yo y lo único que sé es que jamás volveré a ser la misma”, reconoce la televisiva.

El vínculo que unía a Ana con su hijo Álex era muy fuerte y ahora, meses después de su muerte, la actriz confiesa que pensó en lo peor: “Yo siempre lo pensé y hasta una vez, hablando con mis hermanas, antes de que pasara todo esto, les dije: ‘Yo no voy a sufrir nunca si le pasara algo a Álex, porque yo, al día siguiente, me voy con él’. Y no te voy a mentir... lo he pensado hacer. Me quería ir. No podía soportar el dolor ni la realidad y lo he estado pensando durante dos o tres meses”.

Ahora, Obregón ha encontrado algo a lo que aferrarse. Piensa en su hijo y en lo que podría hacer por él, en lo que a él le habría gustado. “Por lo pronto, ya sé que no me quiero ir. Que ya es importante. ¿Y sabes por qué no me quiero ir? Porque quiero hacer cosas, cosas que Álex quería hacer y no pudo terminar. Quiero seguir su legado”, anuncia la actriz, y entre estas cosas está crear una fundación para la investigación contra el cáncer. “Él me decía: ‘Quiero que todo lo que tengo, todo lo que he ganado, vaya a la fundación”, explica.

De hecho, la creación de la fundación, que llevará el nombre del joven, ya está en marcha: “No me ha costado ningún esfuerzo hablar con el abogado, inscribirlo, hacer los estamentos.... Yo sé que tengo que hacer muchas cosas. Tengo la misión de hacer lo que él quería hacer: ayudar a las personas que han perdido a alguien, a algún ser querido y, sobre todo, ayudar en la investigación del cáncer y contribuir a salvar vidas”. “Aunque también sé que hay cosas que no puedo hacer, porque él quería tener hijos, casarse, ganar mucho dinero para tratarme como ningún hombre lo ha hecho”, añade la madre de Álex Lequio.