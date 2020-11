¿Por qué el enjuague bucal no te va a salvar de contagiarte de coronavirus?

Ya son dos las vacunas que han anunciado su efectivad para hacer frente al covid-19. Si Pfizer anunciaba su vacuna el pasado 9 de noviembre, ahora ha sido el laboratorio Moderna quien, una semana después, hacía público que su vacuna tenía aún mas efectivada que la de Pfizer (94,5 por ciento frente al 90) y, además, no necesitaba conservarse a 80 bajo cero como la primera.

Pese a estos anuncios, la carrera por encontrar vacunas que ayuden a superar el coronavirus sigue adelante pero, además, las redes sociales están en ebullición permanente sobre algunos productos que podrían combatir al covid-19. El último en aparecer en los últimos días es el enjuague bucal: diversas fuentes apuntaban a que este líquido podría salvar a las personas del coronavirus, según informa el diario digital El Confidencial.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Tal y como explica a la CNN el doctor Graham Snyder, de la Universidad de Pittsburgh, "hay algunos datos, y no estoy diciendo que no sean datos excelentes, que equis sustancia inactiva o inhibe la replicación del coronavirus". Pero eso no significa que esas sustancias sean capaces de detener el virus.

No hay milagros

Los científicos han demostrado que tanto el alcohol como la clorhexidina u otros compuestos pueden acabar por contacto o poco después con los virus. Pero eso no significa que se evite su contagio o que, una vez contraído, se pueda eliminar: el coronavirus se replica constantemente dentro del cuerpo humano y no se puede acabar con él con ninguna de esas sustancias.

El doctor Donald Milton, de la Universidad de Maryland, señala que el virus "todavía está en la nariz, en el fluido de las cuerdas vocales y en las vías respiratorias de los pulmones. Todos ellos, y especialmente las cuerdas vocales y las vías respiratorias pulmonares, son las principales fuentes del virus en el aire. Cuando exhalamos, tosemos, estornudamos o lo que sea, el virus podría provenir de cualquiera de esos lugares".

El enjuague bucal puede ayudar a reducir la cantidad de virus o bacterias presentes en la boca durante un tiempo, pero volverán a crecer poco después. Según el doctor Snyder, "no puedes esterilizar tu boca. Nunca estará totalmente libre de patógenos. El uso de estos enjuagues bucales no detendrá sustancialmente el proceso de la enfermedad. El virus continuará replicándose. Y lo mismo ocurre con la luz ultravioleta".

La doctora Leana Wen, médica de urgencias y profesora de la Universidad George Washington, tampoco cree que el enjuague bucal proteja ante el coronavirus: "El virus puede entrar en nuestro sistema respiratorio de dos maneras. A través del contacto, por ejemplo, si uno toca el pomo de una puerta que acaba de tocar otra persona que tiene coronavirus, y luego se toca la nariz, la boca o los ojos. O por inhalación, cuando se respira el mismo aire que alguien que es contagioso. Lavarse la boca o la nariz no evitará que se inhale el virus. Pero usar una mascarilla sí lo hará, al igual que mantener una distancia física" con esas personas.