Amaro no llega al partido ante el Pontevedra: "Me da rabia pero apoyaré desde fuera del campo"

El capitán del Salamanca CF UDS, Antonio Amaro, no podrá estar el domingo en Pasarón para ayudar a sus compañeros ante el Pontevedra. El '8' charro espera poder estar la próxima semana al mismo ritmo de sus compañeros.

Lesión. "He empezado a correr y a hacer algo de campo. Espero poder estar la siguiente semana con los compañeros. No estar en Pontevedra me da rabia pero apoyaré desde fuera del campo. Da rabia por la situación en la que estamos ahora, nuestra mala racha y el rival que es".

Situación del equipo. "Los jugadores están trabajando muy bien y hay mucho esfuerzo. El entrenador también está muy concentrado y buscando soluciones para cambiar la situación. Creo que todos tenemos parte de culpa: todos ganamos y todos perdemos".

Pontevedra. "Hemos estado analizando al rival y son un equipo muy trabajado y con las ideas muy fijas. Creo que van a estar entre los tres primeros seguro".

Obligación por ganar. "Claro que tenemos obligación. Pero no solo de ganar estae partido, tenemos obligación por ganar siempre".

Impagos. "No le damos vueltas a la situación porque no hay ningún impago".