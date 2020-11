Uxío da la 'receta' para ganar en Pontevedra: "Lo que mantiene vivo a un equipo es la ilusión por competiR"

Uxío da Pena es uno de los hombres fuertes dentro del vestuario del Salamanca CF UDS. El delantero gallego confía en revertir de manera inmediata la situación y no considera que el puesto de Sergio Egea esté en peligro. Además, señala el potencial del Pontevedra y lo complicado que será ganar el domingo en Pasarón.

Situación del equipo. "Actualmente estamos bien. Los entrenamientos tiene más intensidad y nosotros los afrontamos con alegría. La necesitamos porque los resultados no han sido los mejores. Tenemos la baja del capitán y la duda de Nacho".

Parón. "Nos vino bien. Hay que tomárselo como un parón de selecciones y para recargar las pilas. Los días de descanso, la cabeza no parar de dar vuelta sobre qué hay que mejorar, no te gusta verte ahí abajo y ver que hay tres equipos muy fuertes. Te da ansiedad ver que no estás ahí con Deportivo, Pontevedra y Ferrol. Que nadie me interprete mal porque el Zamora lo está haciendo muy bien, pero los otros tres han hecho una gran inversión".

Ganar en Pasarón. "Tenemos que ser nosotros mismos y un bloque durante los noventa minutos. Hicimos muy diferente la primera parte en Riazor a la segunda; contra el Coruxo pudimos empezar perdiendo aunque luego jugamos una muy buena segunda parte. Lo de Ferrol es muy significativo. La Segunda B castiga la falta de concentración y de ideas. Con el 1-2 ante el Ferrol nos quedamos sin ideas y sin reacción. Pero estoy seguro que en Pasarón haremos un partido sólido".

Pontevedra. "Son jugadores de nombre y no solo de Segunda B. La única baja respecto al año pasado es la De Nacho, que es un puesto que estaba muy bien cubierto. Todo lo demás lo veo con jugadores de mucho nivel y que doblan puestos. Lo que mantiene vivo a un equipo es la ilusión por competir. Vamos con mentalidad ganadora a Pontevedra".

Sergio Egea. "Lo veo muy tranquilo. No creo que no tengo que no estar tranquilo. El trabajo es indudable y estamos entrenando mejor en esta situación actual. El fútbol son resultados, eso está claro".

¿Afetan los impagos? "No. ¡Qué va! Por supuesto que no. El Salamanca es un club que juega en España pero su infraestructura está en México. Rafa Dueñas nos ha tranquilizado por la situación. Hay que darse cuenta de que este año los abonos no son los de la temporada pasada. No creo que a ningún profesional de la primera plantilla le afecte. Lo que más nos duele es por los fisios, preparadores físico... por el personal del club. Pero si ellos están contentos, nosotros también".