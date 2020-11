​La heroína, un problema creciente y desapercibido en Salamanca: la incautación de esta droga en la provincia supuso casi el 90% de toda Castilla y León

El balance del tráfico de drogas del año 2019 deja en muy mal lugar a la provincia de Salamanca en una memoria presentada por el centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado que desgrana las incautaciones y las detenciones relacionadas con estos delitos de todas las provincias de España.

Siempre refiriéndonos a datos del año 2019, la provincia salmantina es la primera de toda Castilla y León en número de detenciones y denuncias relacionadas con el tráfico y tenencia ilícita de sustancias estupefacientes. En la Comunidad se realizaron 618 arrestos de los que 101 se produjeron solamente en Salamanca, un 16,34% del total y un 0,49% con relación a todo el país. Una variación respecto al año anterior de un 24,59%.

Por otro lado, se impusieron 2.941 denuncias por tráfico o tenencia ilícita de sustancias estupefacientes, una cifra mucho más alta, por ejemplo, que Burgos (2.224), la segunda provincia de la Comunidad en este ranking, o Zamora (1.928), que fue la tercera. Precisamente, las denuncias llevadas a cabo en Salamanca suponen el 20,63% del total de Castilla y León (14.256) y el 0,81% de toda España.

La heroína, la pandemia del siglo XX que sigue latente

En cuanto a las drogas incautadas en la provincia de Salamanca, hablando explícitamente de cantidad -sin entrar a valorar si es una cantidad elevada o corta en función de la naturaleza de la sustancia, es decir, no es lo mismo hablar de 40.000 gramos de marihuana que de MDMA- , la marihuana es la que encabeza la lista con 40.116 gramos, el 11,08% de Castilla y León; seguida de hachís, 36.126 gramos, el 11,80% de la Comunidad; y en tercer lugar la heroína con 2.451 gramos, un porcentaje de más del 19% del total de todas las provincias castellano y leonesas.

97 gramos de heroína incautados el 20 de diciembre de 2019 en Salamanca después de que un joven los escondiera entre las piedras de un camino de la zona de Los Montalvos

Sin embargo, la incautación más significativa ha sido la de la heroína. Una droga que a finales de los años 80 y principios de los 90 destrozó las vidas de miles de familias y jóvenes, fue la pandemia del siglo XX en países de Europa como Alemania, Francia, Italia o España; y aunque algunos músicos como los Rolling Stones, con su Brown Sugar, animaran en un principio a su consumo -la canción fue compuesta en el 1971, cuando la pandemia de la heroína no estaba tan extendida- otros narrarían sus terribles consecuencias tiempo después, como el canadiense Neil Young en ‘Needle And The Damage Done’, después de perder a varios amigos por el consumo de esta droga, o los nacionales Calis, que dedicaron al “diablo vestido de ángel” una canción que reflejaba el sentir de una generación; o Eskorbuto con su ‘Cerebros destruidos’.

Las estadísticas advierten que su consumo ha vuelto a Salamanca, su incautación supone el 86,50% de toda Castilla y León, siendo casi la única provincia de la comunidad donde se ha incautado esta droga. Han sido un total de 2.181 gramos y aunque pueda parecer que solo representa el 0,94% nacional, lo cierto es que se ha multiplicado en territorio salmantino del 2018 al 2019 con una variación de 1.940, y solo estamos hablando del material que han interceptado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que sin poner en duda su buen hacer, de seguro será una parte reducida del total de consumo de heroína que se está llevando a cabo en Salamanca.





¿Por qué crece el consumo de heroína, qué consecuencias tiene para el organismo y cuál es el perfil de su consumidor?

El consumo y la adicción a la heroína se extendió por toda Europa por ser una droga más barata que el resto. Se concentró, sobre todo, en los estratos más bajos de la sociedad y este hecho está volviendo con fuerza, aunque, según informan personas expertas en el tratamiento toxicológico, en realidad nunca se fue del todo.

El consumidor más habitual de heroína actual, no obstante, ha cambiado respecto a hace unas décadas, como admite José Llopis Llácer, experto clínico de toxicomanías y responsable médico de la Unidad de Conductas Adictivas en el Hospital General de Castelló. El 75% de los consumidores habituales son hombres con una media de 44,8 años, pero que han empezado con la heroína a los 22 años.

“La realidad es que, sin llegar a presentar niveles de epidemia o alamar sanitaria, ya existe un nuevo perfil de consumidor de heroína con menor percepción de riesgo que en las últimas dos décadas. Un/una usuario de opiáceos que suele consumir heroína esnifada en ambientes lúdicos y junto con otras sustancias preferentemente psicoestimulantes”, afirma el Dr. Llopis.

Ha cambiado, por tanto, también la vía de administración, puesto que en la actualidad se tienda a aspirar o fumar el vapor, más que a usar la vía intravenosa como sí sucedió en los 80. Cambia, también, el tipo de persona que consume heroína, puesto que, los consumidores antes eran personas en marginalidad o con graves problemas sociofamiliares, sin embargo, hoy día la persona adicta lo hace como complemento a otras drogas.

El peligro de esta droga es que es una de las más adictivas. Tiene un potente y rápido efecto en el cerebro, según los expertos, ocasionando una liberación rápida de endorfinas aumentando el sentimiento de placer. Coloquialmente hablando, el subidón es muy rápido, sin embargo, también lo son sus graves consecuencias que derivan en muchas ocasiones en la muerte al actuar de una forma grave sobre el sistema nervioso que incide del mismo modo en el control respiratorio. Razón por la que muchas sobredosis acaban en muerte.

Gonzalo Herradón, profesor de Farmacología de la Universidad CEU San Pablo (Madrid) | Fotografía: CEU

Gonzalo Herradón, profesor de Farmacología de la Universidad CEU San Pablo -información recogida por María Sánchez-Monge en la web cuidateplus-, destaca que la depresión respiratoria produce un paro que culmina en la hipoxia, falta de oxígeno, de los tejidos del organismo. “Con la cocaína puedes sufrir un fallo cardiaco y morir, pero es más difícil llegar a ese punto que alcanzar esa depresión respiratoria con la heroína”, apunta el propio Herradón.

El aceite de hachís, las semillas de cannabis o el Nexus; las otras drogas incautadas únicamente en Salamanca

La provincia de Salamanca no solo ha sido protagonista en 2019 por la gran incautación de heroína en relación con el resto de Castilla y León. Aunque en menor medida, hay otras tres drogas que casi en su totalidad han sido incautadas únicamente en Salamanca. Es el caso del aceite de hachís, donde la cantidad interceptada supone el 81,66% de toda Castilla y León, aunque solo un 0,05% a nivel nacional.

Aceite de hachís, una droga peligrosa de elaborar al usar gases altamente inflamables

Por último, tanto las semillas de cannabis como el 2C-B (Nexus) son las únicas drogas que se han incautado solo en territorio salmantino en relación con toda la comunidad. El 100% de las semillas fueron localizadas en Salamanca, 10 gramos que a penas supuso el 0,04% del total de la cantidad del país. Por su parte el nexus, con solo una unidad incautada, también supone el 100% de lo requisado en Castilla y León, pero con un porcentaje a nivel nacional algo más elevado 0,08%.