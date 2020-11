El desliz de Cristina Rodríguez sobre ‘Mask Singer’: desvela un gran secreto del programa

El pasado cuatro de noviembre, Antena 3 estrenó por todo lo alto ‘Mask Singer’, un revolucionario talent musical que cuenta con la participación de celebrities de la talla de Georgina Rodríguez o Pepe Navarro. Un formato que ha conseguido enganchar a la audiencia cada miércoles.

En este línea y para hablar sobre ello, Cristina Rodríguez, diseñadora del programa visitó este miércoles ‘Espejo Público’ para hablar del fenómeno de moda de la cadena propiedad de Atresmedia. La creadora de los trajes que enmascaran la identidad de una decena de famosos, reveló que por más que se lo pregunten “no sé quién está debajo de las máscaras. Mis amigos me hacen chantaje, me quieren cambiar una información por otra, pero de verdad que yo no sé nada”. “Es muy difícil hacer estos trajes sin saber quién los va a llevar, ni su talla”, explicó ante la audiencia, aunque añadió que en alguna ocasión le habían explicado si era para hombre o mujer, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

No obstante, el momento más divertido de la mañana fue con el pequeño desliz de Cristina. “El robot fue muy difícil y el monstruo también. Hicimos muchas versiones”, aseguraba sin percatarse de lo que acababa de decir. “¿El robot? ¡Ese no ha salido!”, le replicaban rápidamente los colaboradores de ‘Espejo Público’, grandes fans del programa.

Rodríguez se llevaba las manos a la cabeza y empezaba a reírse por el spoiler que acababa de hacer y que, afortunadamente, no fue a más.