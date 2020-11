​Hasta diez franquiciados denuncian al dueño de BeBeauty, un salmantino al que acusan de estafa, coacción y falsedad: “Nos hemos arruinado”

Alicia Pino decidió abrir un BeBeauty en Malaga. Una franquicia de una pequeña empresa dedicada al cuidado estético de uñas y pestañas. Un negocio que ella abrió animada por el dueño de la franquicia, apoyado por un estudio de comercio que ofrecía un plan más que rentable para sacar adelante la empresa, sin embargo, al poco tiempo se dio cuenta de que “habían jugado con mis ilusiones”.

Al parecer, y según cuenta a SALAMANCA24HORAS.COM la ahora presidenta de la nueva plataforma Afectados BeBeauty, el plan económico, que era el mismo para todos los puntos de España, resultó ser de todo menos productivo. “Nada más abrir empiezas a tener pérdidas de 5.000 a 6.000 euros al mes y llega un punto en el que no puedes mantener un negocio así. Te dicen que te hacen un estudio de mercado, que están para lo que necesitas… pero cuando pagas en mano automáticamente se despreocupan, ni van a la inauguración. Si llamas se pasan la patata caliente de unos a otros”.

Son más de diez las personas que se han unido a esta plataforma, compartiendo el mismo problema: “Nos hemos arruinado y nos han estafado”. Por este motivo, han presentado una querella en el Juzgado de Instrucción nº1 de Salamanca que ha aceptado a trámite por un presunto delito de estafa, falsedad documental, coacción y contra la propiedad intelectual. El acusado es un salmantino de iniciales I.L.T., representante legal de la empresa y fundador de la misma, empezando su negocio de franquicias en la capital salmantina.

Según cuenta Pino, “ahora mismo somos diez inscritos, pero ya se está sumando más gente. Incluso aquellos que mantienen sus tiendas abiertas. Hay franquicias por toda España: Malaga, Vigo, Madrid, Sevilla… y todos comparten el mismo problema. La gente se está uniendo porque antes tenía miedo, porque este señor les ha amenazado con denunciar, como es mi ejemplo. Al final te callas y no actúas porque te piensas que estás solo y que lo tuyo es un caso aislado, sin embargo, estamos viendo que no, que la culpa, como ellos quieren hacernos creer, no es nuestra sino de un estudio de comercio falso”.

La propia presidenta de la plataforma explica que las franquicias se mantienen abiertas muy poco tiempo, “la media es de tres meses y como mucho se llega a seis. Te arruinas”. Para ella esta querella, y su admisión en Juzgado, es un primer paso “para que nos unamos todos los franquiciados. Esto le está pasando a mucha gente y nos sentimos estafados y coaccionados”.

En el auto emitido por el juez responsable del Juzgado de Instrucción nº1 de Salamanca se solicita que el responsable aporte “los datos de facturación registrados por el sistema informático de todos los centros franquiciados desde 2015 a 2020, desglosados por centros franquiciados, meses y años”, puesto que, según ha afirmado a este medio de comunicación Alicia Pino, el informe de facturación que se ha presentado no coincide con la facturación real de las tiendas que hay abiertas en España, algo que también se usa para convencer a nuevos franquiciados.

Desde la Asociación de Afectados BeBeauty, quieren que su voz sea escuchada y alertar a posibles inversores y futuros franquiciados de los hechos que, en esta franquicia y según ellos, ocurren y así, de alguna forma, evitar que más personas sigan siendo engañadas (para ello facilitan la siguiente dirección de correo electrónico: afectadosbebeauty@gmail.com).