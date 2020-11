Masiva concentración de sanitarios frente al Hospital Clínico y en los centros de salud contra al "decretazo" de la Junta

Los representantes sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad habían realizado un llamamiento unánime en los últimos días frente al decreto anunciado por la Junta y la respuesta ha sido masiva. Cientos de sanitarios se han concentrado en la mañana de este jueves, 19 de noviembre, en Salamanca en protesta contra la reordenación del personal sanitario. Con aplausos para los sanitarios y carteles con mensajes como "¡Con este decretazo nuestros derechos borrados de un plumazo!" o "Por la sanidad de calidad, no al decreto", los trabajadores han iniciado la protesta desde las 11:00 horas.

La convocatoria ha sido ampliamente secundada en las inmediaciones del Hospital Clínico de Salamanca, en la explanada junto a la Facultad de Enfermería y Fisioterapia. También se han llevado a la puerta de los centros de salud y se ha dado lectura al manifiesto en todos ellos.

A través del manifiesto, el personal sanitario pide a la Junta de Castilla y León "responsabilidad, respeto y seriedad para garantizar la asistancia sanitaria y calidad asistencial en una situación en la que se encuentran agotados, exhaustos y rotos física y emocionalmente", tachando de "barbaridad" el decreto adoptado. Los sanitarios "nos sentimos menospreciados por una administración desagradecida que no ha hecho bien sus deberes", añaden.

Esther Aparicio, presidenta de la Junta de Personal de Salamanca, se encontraba en la concentración para apoyar el rechazo al decreto, que "está contra los derechos de los y minimiza la conciliación familiar de trabajadores que lo han dado todo en esta pandemia. En vez de premiarlos, se les está castigando".

Por su parte, Rocío, secretaria especializada de UGT, muestra su desacuerdo con la forma en la que se ha sacado el decreto "un sábado, con alevosía. Ahora ya no tienen nada que negociar, cuando han tenido a los representantes sindicales en la misma mesa y no has negociado con ellos, sacando el decreto por su cuenta y riesgo".

Ignacio Pérez, auxiliar de administración de CSIF, recuerda que a través de este decreto, entre otras cosas, pueden "modificar jornadas de trabajo, turnos y pueden movilizar de forma forzosa al personal a cualquier centro de salud de Castilla y León". Además, recuerda "vino primero el incumplimiento de las 35 horas y ahora sacan un decreto "a escondidas" en el cual se echa por tierra todo lo negociado. Han despreciado todas las propestas que le hemos hecho. La Junta lo que tiene que entender es que los representantes presentes en la mesa, son la voz de los trabajadores de toda la comunidad".

El decreto

El decreto de la Junta de Castilla y León establece, como autoridad competente delegada por el estado de alarma, las "prestaciones personales obligatorias", por el tiempo "indispensable", sobre los recursos humanos del sistema sanitario. El texto señala que para garantizar la salud de la población se podrán adaptar los permisos, vacaciones y licencias, la jornada de trabajo, régimen de turnos y descansos, profesionales sanitarios en formación, las guardias médicas, el personal con dispensa por la realización de funciones sindicales, la flexibilización de la jornada y trabajo no presencial, la prestación a tiempo parcial del personal y jubilación, y las bolsas de empleo de personal estatutario temporal.

Asimismo, precisa que esta nueva regulación podrá ser aplicable a todo el personal estatutario, funcionario y laboral, cualquiera que sea su vinculación. "Serán de obligado cumplimiento para los profesionales afectados por las mismas", recoge el texto publicado en el Bocyl.