Piojo, delegado AFE en Castilla y León: “Estoy las 24 horas de los 365 días del año disponible para los jugadores”

Piojo está muy activo en las últimas semanas. El futbolista charro es el delegado de AFE en Castilla y León y ha visitado todos los vestuarios de Tercera División de nuestra Comunidad y también la gran mayoría de los de Segunda B. El propio Piojo cuenta en SALAMANCA24HORAS cuáles son sus funciones dentro de AFE.

Delegado AFE en Castilla y León. “Hasta ahora lo compartía con Antonio Martínez, que era el capitán de la Cultural Leonesa, pero se ha marchado a jugar fuera. Cuando eres futbolista, las visitas de AFE son constantes. Un día se ponen en contacto conmigo y me dicen que fuese a Madrid a hablar con ellos. Estoy muy contento y laboralmente también es una muy buena opción”.

Funciones. “Soy el encargado de todo el grupo octavo y de los equipos de Castilla y León de Segunda División B. Hacemos visitas rutinarias para explicar beneficios de AFE. Pero, ante todo, estoy las 24 horas de los 365 días del año disponible para los jugadores. Todos tienen mi teléfono y estoy a su disposición para solucionarles problemas. He hecho una visita a los vestuarios de Tercera, en algunos casos más de una, y las mayores dudas que tienen casis siempre son los beneficios por estar afiliados. Los problemas 'gordos' son para el servicio jurídico que, sin lugar a duda, es lo más importante de AFE”.

Visitas. “He estado ya en todos los vestuarios del grupo octavo de Tercera División y en bastantes de Segunda B como Unionistas, Guijuelo, Salamanca CF UDS o Zamora… en Burgos, por ejemplo, estuvo Iker Zárate que es el delegado de País Vasco y también conocido por Salamanca. Hay un grupo de trabajo espectacular y no te das cuenta de lo bien y organizado que trabaja AFE hasta que no estás dentro”.

Visita especial a Unionistas. “Tengo contacto a diario con jugadores. He dejado amigos y hermanos allí. Así que hablo de Unionistas cada día. No he dejado de estar pendiente nunca de los partidos. Les veo y sé que lo están haciendo bien”.





Foto Twitter Antonio Amaro