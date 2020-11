​Íñiguez: “En el tercer cuarto, hemos visto el equipo que me gustaría ver: rozando la excelencia”

Roberto Íñiguez explicaba las dos caras del partido ante Zaragoza. El técnico perfumero hablaba también de la charla en el descanso del duelo y lo complicado que es jugar sin público en Würzburg.

Valoración del partido. “Creo que hemos hecho la peor primera mitad desde que yo estoy aquí. Para mí, esa es la definición. Hemos estado muy mal en muchas cosas. Y luego, en el tercer cuarto, hemos visto el equipo que me gustaría ver: rozando la excelencia. El banquillo estaba involucrado y había mucha energía positiva”.

Charla en el descanso. “Es el día que menos me he enfadado, no he chillado, no he roto ninguna pizarra… les he dicho que estaba muy positivo pero que teníamos que ser lo que somos. Quería ver un equipo, y un banquillo, más alegre. Vi un banquillo en la primera parte en shock. Cuando va mal es cuando hay que hacerlo; cuando va bien es más fácil hacerlo. He pensado que mi actitud hoy ha sido más positiva”.

Sin público. “Es raro para nosotros. Ahí sí quiero comprender a las jugadoras. Que no suene a excusa, pero para el club y para el equipo, somos los más perjudicados. El club tiene el problema de que era muy importante la aportación de sus socios. Es complicado porque aquí hay un ambiente… incluso cuando había 500 ó 600”.

Partido en Tenerife. “Va a ser duro. Ha ganado Valencia de tres en Vitoria. Valoré dos o tres días después lo de Las Palmas. Y tenemos que pensar así para ir a Tenerife sin pensar si tienen o no problemas económicos. No hay tiempo para preparar, vamos el día antes, no entrenamos allí…”.