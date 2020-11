Drama en la localidad zamorana de Villalcampo tras el atropello mortal de un hijo a su madre

En un trágico accidente, la mujer, de 84 años, fue atropellada por su propio hijo a la puerta de su vivienda. El conductor no se percató de que su madre estaba sentada a la puerta de la casa

Consternación en la localidad zamorana de Villalcampo. Este jueves a primera hora de la tarde, una mujer fallecía atropellada en este conocido pueblo de la provincia. En concreto, según la información facilitada por el Servicio de Emergencias de Castilla y León, a las cuatro y media de la tarde el 1-1-2 recibía una llamada informando del atropello de un turismo a una mujer en la plaza Rollo. En el lugar, el personal del Sacyl confirma el fallecimiento de una mujer de 84 años, tal como informa zamora24horas

Según la información recabada por zamora24horas, el suceso ha dejado impactados a los habitantes de la localidad puesto que se trataba de una mujer, y una familia, muy conocida en Villalcampo. Una situación que se vuelve más dramática al conocer cómo se produjeron los trágicos hechos.



En concreto, según ha podido saber este periódico, la mala suerte se cebó con esta familia, ya que fue el hijo de la víctima, de unos 50 años, quien, al llegar a casa con el coche, no se percató de la presencia de su madre sentada a la puerta de la vivienda. No fue hasta que notó el golpe del atropello cuando fue consciente de los hechos. Al bajar del vehículo, la mujer estaba ya inconsciente en el suelo, y aunque el Servicio de Emergencias de Castilla y León activo rápido el operativo, por el que el Sacyl envió a una UVI móvil y al equipo médico de Muelas, no pudieron hacer nada por salvar la vida de la octogenaria.

Texto: Ángel García