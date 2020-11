El Navega renuncia oficialmente a competir esta temporada

El Club Deportivo Navega ha anunciado oficialmente que renuncia a competir en la Regional de Aficionados. El conjunto escolar explicaba el pasado 2 de noviembre en SALAMANCA24HORAS que valoraría con el cuerpo técnico y jugadores la situación sobre salir a competir o no.

El propio entrenador del equipo, Juanfran, asegura que "si un jugador cae infectado, lleva el virus a su casa, sería un palo durísimo para nosotros. No queremos que llegue esa situación. Podría perder una persona el trabajo. A veces hablamos de fútbol y perdemos la perspectiva de lo que sucede realmente. No somos profesionales. Casi perdemos dinero por ir a entrenar y los chicos no cobran. Perder su puesto de trabajo porque un jugador contraiga el virus, sería un golpe duro. No sé si está bien lanzada la competición para empezar el día 21 con los datos que hay”.

Por lo tanto, el encuentro ante la Bovedana de este fin de semana no se disputará y el equipo escolar podría enfrentarse a una sanción de la Federación de Castilla y León.