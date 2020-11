El Partido Popular condena las presiones y amenazas de Fernando Pablos a una concejala del Ayuntamiento de Vitigudino

A través de un comunicado, el Partido Popular de Salamanca ha denunciado la actitud del secretario provincial del PSOE de Salamanca, Fernando Pablos, la que tachan de ''vergonzosa'' y le acusan de tener la actitud ''más despreciable e impropia que puede tener un dirigente y líder político provincial, al acusar y perseguir injustamente a una concejala del ayuntamiento de Vitigudino.''

Desde el Partido Popular han querido condenar rotundamente el acoso al que se está viendo sometida la concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Vitigudino, quien ha reconocido presiones y amenazas de Pablos para renunciar a su puesto en el consistorio de la localidad tras desvincularse del grupo socialista.

Tal y como denuncian los populares, consideran que Fernando Pablos está realizando una intromisión impresentable en la vida municipal del ayuntamiento de Vitigudino; actitud que precisamente se realiza en contra de tres mujeres: la alcaldesa, la secretaria y la concejala no adscrita.

Todo esto llega un día después de que el Partido Socialista de Salamanca anunciara la intención de denunciar ante los tribunales a la alcaldesa de Vitigudino, Luisa María de Paz, y al equipo de Gobierno Municipal del Partido Popular por una presunta irregularidad. En concreto, por permitir que María José Vicente, concejala no adscrita, que se obtuvo su acta tras presentarse en las listas con el PSOE en mayo de 2019, y a la que los socialistas acusan de transfuguismo, esté cobrando una dedicación parcial, algo que, de confirmarse dicho transfuguismo, sería ilegal.

Es por ello, que desde la formazión azul entienden que ''Pablos ha perdido los papeles y es la encarnación del más puro nerviosismo político, propiciado por la falta de rumbo y las desacertadas decisiones que está tomando el PSOE a nivel nacional, echándose en manos de los independentistas y pactando con herederos de los terroristas para aprobar los peores presupuestos para España y también para Salamanca.''

Además, y continuando por la vía de ataque directo a la persona de Fernando Pablos, han apuntado que el procurador socialista ''siempre ha pretendido obtener en los tribunales lo que no consigue ganar en las urnas, aunque para ello tenga que desmantelar la gestión en un ayuntamiento ejemplar como es el de Vitigudino.''

Asimismo, el Partido Popular ha querido aclarar que la condición económica de la concejala no adscrita fue aprobada por el Grupo Socialista del ayuntamiento de Vitigudino, quien precisamente la eligió para ostentar ese cargo y también es necesario añadir que la alcaldesa del Partido Popular no ha cambiado en absoluto esta condición tras abandonar la concejala el grupo socialista. Además, existe un informe técnico de la secretaria del ayuntamiento que defiende la situación actual de la concejala no adscrita.

Por último, desde el Partido Popular de Salamanca han querido defender la ''labor ejemplar y abnegada'' de la alcaldesa de Vitigudino, Luisa Paz y mostrarle todo el apoyo y el ánimo para que continúe con las actuaciones para que Vitigudino goce de un futuro de esperanza y oportunidades.