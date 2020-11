El 'invicto' CB Tormes se mide al Conspur Bezana

El CB Tormes se enfrenta este domingo, a partir de las doce del mediodía, al Conspur Bezana en el Pabellón Polideportivo Soto de la Marina, en suelo cántabro. Los charros llegan a la cita con cuatro triunfos en cuatro partidos y quieren mantenerse en dicha posición de privilegio.

“Es un equipo nuevo en la categoría. Tan solo ha jugado dos partidos pero logró ganar a Cantbasket. Tienen un quinteto muy fuerte y experimentado. En su casa van a ser muy fuertes”, asegura el técnico Óscar Núñez. El entrenador del CB Tormes contará con las bajas de Carlos Manzano y Rober Herrero.

El que sí estará en el puesto de base es Gacic. El base bosnio es el máximo anotador de los charros en la competición liguera y, además, un seguro desde el lanzamiento de tiro libre.

También cuenta con la confianza del entrenador el canterano Jorge Morán. "Tengo que darle las gracias por la oportunidad que me ha dado. La tengo que aprovechar. Óscar me pide que juegue con confianza. Al principio sí tenía un poco de desconfianza y me costó arrancar", admite el alero del CB Tormes.