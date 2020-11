Encarga la PlayStation 5 y le llega una caja con ladrillos

Este pasado jueves, 19 de noviembre, salía a la venta (aunque en la gran mayoría de superficies llevaba agotada semanas) la nueva PlayStation 5. Este lanzamiento era, en materia gamer, de lo más esperado de este 2020, y no pocos fueron los que estuvieron pendientes el día del pre-order para asegurarse de hacerse con una de las pocas que iban a venderse al principio.

Sin embargo, no a todos les sale como esperaban. Y es que un usuario de Twitter ha denunciado que en su caja de la PlayStation 5, en vez de la consola, le llegaron varios ladrillos. Una acusación para la que no ha dudado en adjuntar fotografías y mencionar a las dos empresas responsables: la que vendió la consola y la que la llevó a su domicilio.

@VideojuegosGAME @CTTExpressES quiero ahora mismo una puñetera respuesta de porqué me he gastado 399,99€ en unos ladrillos... La empresa CTT según ellos no se responsabilizan y se lo acaban de dar así a mí mujer.. espero una compensación Game porque ésto es de vergüenza pic.twitter.com/iHbdEtjhju