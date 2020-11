El 'invicto' Perfumerías Avenida rinde visita a Ciudad de la Laguna Tenerife

Las charras han ganado los once partidos disputados hasta el momento y las insulares vienen tras perder en casa de Quesos El Pastor

El Pabellón de Deportes Santiago Martín, en Santa Cruz de Tenerife, acoge este domingo el 'partido estrella' de la duodécima jornada de la Liga Femenina. El cuarto clasificado, Ciudad de la Laguna Tenerife, recibe al líder invicto Perfumerías Avenida. El encuentro comenzará a las 12:30 horas.

Las charras llegan al duelo con once de once hasta el momento y con la intención de dar un paso más en la lucha contra Valencia y Girona por el primer puesto. Roberto Íñiguez insiste a las jugadoras en evitar momentos de desconexión durante los partidos.

“Va a ser duro. Ha ganado Valencia de tres en Vitoria. Valoré dos o tres días después lo de Las Palmas. Y tenemos que pensar así para ir a Tenerife sin pensar si tienen o no problemas económicos. No hay tiempo para preparar, vamos el día antes, no entrenamos allí…”, afirmó el técnico perfumero tras el choque ante Zaragoza.

Por su parte, Ciudad de la Laguna Tenerife llega tras caer en la pista de Quesos El Pastor pero sigue en cuarta posición. En sus filas cuentan con dos de las máxima anotadoras de la competición: Taylor (16,78 puntos por partido) y Atkinson (16,73).