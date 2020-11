​Mapa del coronavirus: la incidencia se estabiliza en la provincia aunque sube, ligeramente, en Salamanca capital

La zona básica de salud de Ciudad Rodrigo acumula también varios días seguidos en los que su incidencia está aumentando, si bien por el momento no parece haberse disparado

El coronavirus parece haber entrado en una meseta en Salamanca. Después de salir del pico de la segunda ola, la provincia charra comenzó un descenso que, actualmente, se ha estabilizado, lo que supone una buena señal ya que implica que la incidencia no aumenta pero, a su vez, tampoco es una buena noticia, ya que continúan produciéndose cerca de los 100 casos diarios.

Este domingo, 22 de noviembre, se han notificado 79 nuevos positivos. Lejos de los preocupantes números de hace dos semanas, que llevaron a la Junta a tomar más medidas restrictivas en la provincia charra (al igual que en toda Castilla y León), el acumulado de casos continúa en un descenso que, aunque se ha parado ligeramente durante este fin de semana, sigue presente.

Tres zonas básicas como Guijuelo, Béjar y Peñaranda continúan reduciendo su incidencia acumulada, que ofrece el número de casos por cada 10.000 habitantes en la última semana o últimas dos semanas. Si tenemos en cuenta los últimos siete días, la zona básica de salud chacinera roza el color amarillo, ya que tiene una IA de 7,78 con 8 casos acumulados.

La zona asociada a la ciudad textil también prosigue su implacable descenso, con 40 casos acumulados en la última semana, lo que supone una incidencia acumulada de 23,61 casos por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, en el lado opuesto de la provincia está Ciudad Rodrigo, que acumula tres días consecutivos de aumento de casos y, aunque la incidencia no parece haberse disparado, asciende a 35,12 casos por cada 10.000 habitantes con 53 positivos acumulados.

En la provincia, por su parte, también aumenta la incidencia acumulada. No lo hace por igual en todas las zonas básicas de salud, pero sí de forma general. Eso sí, lo hace de manera muy ligera y apenas imperceptible, lo cual, por el momento, no es motivo de preocupación, o no debería serlo, dada la situación de la pandemia.

En total, la provincia charra tiene este domingo, 22 de noviembre, tiene once zonas verdes, tras sumar una más en las últimas 24 horas. Fuenteguinaldo se une así a Aldeadávila, Lumbrales, Ledesma, Calzada de Valdunciel, Matilla de los Caños, Tamames, La Alberca, Miranda del Castañar La Fuente de San Estaban y Linares de Riofrío.

La siguiente que podría tomar este color es Robleda, actualmente única zona amarilla. Además, varias de las zonas de la provincia podrían tomar este color a lo largo de la próxima semana, ya que el número de casos es muy reducido y, por tanto, su incidencia acumulada.

Alguna de estas son Guijuelo, Villoria, Cantalapiedra, Santa Marta o Alba de Tormes, que forman parte de las 24 zonas básicas de salud de color naranja. Junto a ellas están Fuentes de Oñoro, Vitigudino, Ciudad Rodrigo, Periurbana Norte, Periurbana Sur, Béjar y Peñaranda, además de las de la capital.

ZONAS BÁSICAS DE SALUD NÚMERO DE POSITIVOS ÚLTIMOS 7 DÍAS INCIDENCIA PERIURBANA NORTE 62 29,55 CIUDAD RODRIGO 53 35,12 BÉJAR 40 23,61 PEÑARANDA 38 35,3 SANTA MARTA 14 7,63 PERIURBANA SUR 12 9,06 FUENTES DE OÑORO 9 38,05 GUIJUELO 8 7,78 ALBA DE TORMES 7 5,51 VITIGUDINO 6 8,72 VILLORIA 5 11,61 PEDROSILLO EL RALO 3 10,55 CANTALAPIEDRA 2 10,1 ROBLEDA 1 3,81 LUMBRALES 0 0 FUENTE DE SAN ESTEBAN 0 0 ALDEADÁVILA 0 0 TAMAMES 0 0 FUENTEGUINALDO 0 0 LEDESMA 0 0 CALZADA DE VALDUNCIEL 0 0 MATILLA DE LOS CAÑOS 0 0 LINARES DE RIOFRÍO 0 0 LA ALBERCA 0 0 MIRANDA DEL CASTAÑAR 0 0 CAPITAL GARRIDO SUR 46 17,88 SAN JOSÉ 42 33,93 MIGUEL ARMIJO 39 17,61 TEJARES 31 29,49 PIZARRALES 30 19,81 GARRIDO NORTE 26 13,9 ALAMEDILLA 20 10,83 UNI-CENTRO 18 14,21 SAN JUAN 15 9,72 CAPUCHINOS 10 10,04 FILIBERTO VILLALOBOS 10 11,44

Número de casos acumulados e incidencia en los últimos siete días