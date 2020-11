​El Salamanca CF UDS se queda a las puertas de rescatar un punto ante el Pontevedra y pierde en el último suspiro

El futuro de Sergio Egea pende de un hilo tras la derrota del Salamanca CF UDS frente al Pontevedra (2-0). Y más que por no lograr los tres puntos, por la forma de caer, ya que el conjunto charro fue inferior en todo momento al gallego que, eso sí, sólo pudo derrotarle en el último suspiro con un gol de penalti (que sí fue) y un contraataque que sentenciaba el choque en los minutos 89’ y 91’, respectivamente.

Desde el primer instante, el equipo local quiso dejar claro que es uno de los favoritos para lograr el ascenso a Segunda o, al menos, para meterse en la Segunda B Pro. Con una gran plantilla y con Charles (ex del Eibar y Celta, entre otros) y Rufo como puntas de lanza, los gallegos buscaron dominar el partido a base de buenas combinaciones.

No estaba a disgusto el Salamanca CF UDS cediendo el protagonismo al Pontevedra, ya que el dominio granota no se traducía en ocasiones. Sin embargo, poco a poco el equipo de Egea fue perdiendo terreno y metiéndose atrás y, aunque un Barbero que destacaría en la segunda parte (y que cometería el penalti) no tenía que intervenir, el campo iba, lentamente, inclinándose hacia la portería visitante.

Rufo y Xisco tenían las dos primeras ocasiones y las más claras de la primera parte mediada la misma. Ambas oportunidades llegarían tras sendos cabezazos que se iban lamiendo los palos de la portería de Barbero que, eso sí, seguía sin intervenir. Contestaba inmediatamente después Fer Llorente con un disparo desde fuera del área que se iba besando la cepa del poste de Mario Fernández.

Y, a 10’ del descanso, llegaba la primera polémica. Charles se plantaba sólo frente a Barbero y, justo cuando iba a definir, el árbitro señalaba fuera de juego, muy protestado por los jugadores locales, ya que Kristian rompía la línea y, por lo tanto, habilitaba a Charles. Pero no acabó ahí la jugada y es que el delantero brasileño era arrollado por Lacerda, que había escuchado perfectamente el pitido del árbitro y sabía que la jugada estaba anulada. Todo el conjunto gallego pidió en ese momento la expulsión por agresión, pero el colegiado ‘sólo’ amonestaba al central uruguayo.

Llegaba el descanso sin muchas ocasiones claras para ninguno de los dos equipos, pero todo iba a cambiar tras el mismo. Egea movía el banquillo en la media parte tratando de controlar más el juego, e introducía a Jorge Mora por Lacerda, bajando a Delorenzi al centro de la zaga. Sin embargo, el Pontevedra salía como un tiro, gozando de una gran ocasión en las botas de Álex González que, eso sí, se iba fuera por poco.

Minutos después, el Puma Chávez se jugaba la expulsión. El delantero, en la disputa por el balón, propinaba una fuerte patada a un jugador local. Sin embargo, el árbitro entendió que era un lance del juego y que, al ya tener amarilla -que había visto en la jugada anterior-, no era merecedora de la segunda tarjeta.

Pero no se lo pensó dos veces justo después, cuando Charles se iba sólo y, al borde de la frontal, Delorenzi lo derribaba. Tarjeta roja directa -no fue segunda amarilla- para el jugador del Salamanca CF UDS, que iba a dejar con uno menos a su equipo durante más de media hora, añadiendo más sufrimiento a los de Egea.

No le perdía la cara al partido el equipo charro, pero el Pontevedra cada vez apretaba más. Álex González estaba a punto de conseguir el gol con un tirazo desde fuera del área que buscaba la escuadra y que Dani Barbero se encargó de despejar a córner. Tras el saque de esquina, el meta visitante volvía salvar al Salamanca CF UDS, siendo estas las dos primeras paradas de una muy buena actuación.

Egea trataba de rescatar a los suyos dando entra a Uxío y Monárrez por Madrigal y Chávez, pero era el equipo local el que seguía dominando y, cada vez con más insistencia, buscando el gol. Sin embargo, la defensa charra estaba bien plantada, desbaratando todas las intentonas gallegas, que morían en la frontal.

Y, cuando no morían ahí, era Dani Barbero el que aparecía como un santo. Primero salvaba en línea de gol un remate a placer de Charles, que trataba de aprovechar una muy buena dejada de cabeza de Rufo; posteriormente, le sacaba un balón a Iñaki que se revolvió muy bien dentro del área y que a punto estuvo de lograr el gol. Entre medias, Xisco picaba mucho un cabezazo que se iba por encima del travesaño.

Cuando todo parecía destinado al empate, cuando todo apuntaba a que el Salamanca CF UDS iba a rescatar un punto en Pasarón, Rufo le ganaba la espalda a Kristian y se plantaba sólo frente a Dani Barbero, que achicó todo lo que pudo pero que terminó cometiendo un claro penalti. Era el minuto 89’ y Charles, como ya hiciera ante Unionistas, no dudó y transformó la pena máxima.

Se volcaba el Salamanca CF UDS a la desesperada, tratando de lograr el empate. Pero descuidó tanto la defensa que, dos minutos después del gol, en el 91’, un contraataque perfecto y sin apenas oposición terminó con la sentencia de Rufo, que definía con un gesto de calidad ante Barbero.

Un gol que puede sentenciar a Egea. El Salamanca CF UDS marcha, actualmente, penúltimo en la tabla con apenas tres puntos logrados en la victoria ante el Coruxo. Aunque apenas se encuentra a cinco puntos de Unionistas, club que actualmente ocupa la tercera plaza -que da acceso a la lucha por el ascenso a Segunda o Segunda B Pro-, la dinámica del conjunto charro dista de ser buena. Además, Lovato ha demostrado en anteriores campañas que su paciencia con los entrenadores es escasa, por lo que habrá que ver si el de Pontevedra ha sido el último partido del técnico argentino al frente del Salamanca CF UDS.