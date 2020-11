​Las temperaturas continuarán bajas en una semana en la que volverá la lluvia a Salamanca

Arranca una nueva semana en la que las temperaturas se mantendrán estables en la provincia salmantina. Si bien habrá un ligero aumento, especialmente de las mínimas -no se espera bajar de los 0 grados centígrados en el mercurio-, la última semana completa del mes de noviembre no superará, o al menos no se espera, los 16 grados centígrados.

Esto será el martes, día que precederá la vuelta de las lluvias en la provincia charra. Y es que está previsto que tanto el miércoles como el jueves haya chubascos en Salamanca, según anuncia en su página web la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Unas lluvias que, eso sí, desaparecerán de cara al fin de semana, aunque esto conllevará que bajen las temperaturas. De hecho, el sábado se espera una máxima de 10 grados centígrados, aunque la previsión podría variar según avancen los días.