El tragicómico hilo en twitter de Elena Cañizares, positivo en COVID, que sus compañeras de piso quieren echar

La estudiante Elena Cañizares (@elenacanizares_ ) se ha convertido en tendencia-estrella en twitter después de ir desgranando en un hilo su peripecia con sus tres compañeras de piso -Rocío, Lucía y Ángela- después de dar positivo. Estudiante de Enfermería, tuvo que hacerse la PCR para realizar las prácticas y dio positivo. Y ahí fue cuando empezó su 'odisea' con unas compañeras que la querían echar el piso.

Así lo cuenta:

"Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Ciudad Real donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras de piso se fueron a sus pueblos para el finde. Les informo que me han dado el positivo, me dicen en videollamada que me debería ir a mi pueblo con mis padres (de más de 60 años, uno infartado y otra con hipertensión) para que ellas, cuando acaben la cuarentena que tienen que hacer por haber estado juntas, puedan volver al piso.

Les digo que yo no voy a salir de mi habitación, que la rastreadora me ha dicho que no puedo irme a ningún lado, y les digo lo de mis padres. Les digo que pueden traerme los tuppers de la cocina a la puerta de mi habitación, me dicen que eso es una responsabilidad y que tienen cosas que hacer, les digo que puedo ir con doble mascarilla a la cocina en horas donde no haya nada y calentar tuppers y llevármelo a mi... Habitación, desinfectándolo todo después, con doble mascarilla, manos lavadas, etc. Tenemos dos baños, somos cuatro, les digo que iría al baño con -otra vez- doble mascarilla, desinfectándolo todo, etc... (la opción de que me quede con un solo baño para no...

Compartir espacio no se me ocurre la verdad, ni a ellas). Esta es la conversación:

Un hilo de twitter que se ha hecho viral, ganándose la estudiante Elena Cañizares el apoyo y cariño de las redes sociales.