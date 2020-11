Isabel Celaá se abre a dialogar con la concertada tras la aprobación de la ley de educación

La ministra de Educación señala que la concertada que cumple con sus fines sociales no tiene nada que temer, mientras centenares de personas se concentran en España en contra de la ley Celaá

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, abre la puerta a dialogar con la escuela concertada y a "a resolver las preocupaciones" que les ha despertado la nueva ley orgánica de Educación (Lomloe), según informa Antena3.

En una entrevista a 'El País', la ministra señala que "hay una parte de la concertada que no ha sabido leer las ventajas de la ley, se ha sentido amenazada y, además, ha entrado con una campaña dentro de los centros que nos preocupa”, Este miércoles se aprobaba en el Congreso de los Diputados la Ley Celaá, que ahora tendrá que pasar por el Senado, donde entre sus nuevas medidas se encuentra suprimir el castellano como lengua vehicular.

"Todo interés político ha de quedar fuera de los centros, y aquí se implica a menores. Estamos abiertos al diálogo y a resolver las preocupaciones de la concertada", señala la ministra sobre la conocida como ley Celaá.

Mientras la oposición se manifiesta en coche este domingo ante dicha ley donde miembros de Vox, Partido Popular y Ciudadanos han salido a la calle a protestar ante la medida del Gobierno. La ministra Celaá señala que "mantiene los principios básicos de la concertación vigentes desde 1985" aunque, “lo que hace es retirar algunos excesos que se habían ido incorporando".

Celaá recuerda que "la concertada que cumple con sus fines sociales no tiene nada que temer" y señala que "la desinformación que ha circulado sobre el cierre de los centros es una falsedad".

"Cuando se dice que esta ley es para dar satisfacción a grupos independentistas, no es cierto, porque hay grupos independentistas que no han votado a favor. Y cuando se dice que retira la Religión de la escuela, tampoco es así, y es uno de los motivos por los que algunos grupos no la han apoyado", recuerda Celaá.