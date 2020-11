​CSIF denuncia que “la precariedad se consolida en Correos”

CSIF ha advertido de que un 18,5% de las 3.421 plazas ofertadas por Correos, de las que este lunes se abrió el plazo de inscripción, corresponden a jornadas a tiempo parcial.

Se trata de una situación inédita, que ha empezado a producirse en los últimos dos años, con contratos que en muchos casos son de 4 horas con sueldos que no llegan a los 500 euros. Para CSIF, es inviable que una persona que lleve opositando varios meses opte a este tipo de contratos, que no permiten tener un nivel de vida digno y, por tanto, no se pueden asumir en una empresa pública como Correos.

“Esperamos que este consejo de administración cambien la política de contratos precarios y apueste, como siempre se ha hecho, por contratos a tiempo completo, prosigue el sindicato. A esta situación hay que sumarle el inminente inicio de la campaña de Navidad y el Black Friday. CSIF ha reclamado 12.000 nuevos contratos de refuerzo para hacer frente al incremento de paquetería, que en estas fechas suele ser del doble de lo habitual y que previsiblemente se incrementará aún más por la pandemia.

Sn embargo, a día de hoy, Correos no ha informado a los sindicatos del número de refuerzos previstos, cuando normalmente a estas fechas las plantillas conocían los contratos que se van a llevar a cabo para afrontar el volumen de trabajo, aproximadamente entre los 3.000 y 4.000.