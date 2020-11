CCOO Salamanca denuncia una nueva caída del sistema informático del Ministerio de Justicia

El Sector Justicia de Comisiones Obreras de Salamanca ha denunciado que este martes, 24 de noviembre, a primera hora de la mañana, se ha "caído" el sistema informático del Ministerio de Justicia, impidiendo desempeñar su trabajo a todos los funcionarios de la provincia de Salamanca.

El pasado 12 de noviembre ya se produjo una caída generalizada que denunció este sindicato que, además, ha llamado la atención sobre el mal funcionamiento de la aplicación desde que el Ministerio de Justicia implantase el Minerva Virtualizado. Minerva es el sistema de Gestión procesal con el que se trabaja en el Ministerio de Justicia de las comunidades autónomas que no tienen las competencias en justicia transferidas. "Este sistema lleva varios años funcionando de una forma lenta y con poca eficacia, pero desde el pasado 26 de octubre, que se implantó el Minerva virtualizado, apenas funciona o, de hacerlo, es con constantes caídas o lentitud extrema", han explicado desde CCOO Salamanca.

En el sindicato consideran que "no puede ser que la única herramienta que tengan unos trabajadores no funcione" y han asegurado que los funcionarios de Justicia de Salamanca "siguen trabajando a un ritmo y con una lentitud tan extrema que agonizan en sus puestos de trabajo. Todos estos problemas y deficiencias lo único que provocan son un hartazgo en los funcionarios, así como una acumulación del trabajo y como consecuencia un gravísimo retraso en la tramitación de los expedientes repercutiendo siempre en los derechos de la ciudadanía".

Desde CCOO han reiterado que a los trabajadores "les resulta imposible realizar su trabajo a diario, que no quieren más explicaciones, ni disculpas, no quieren más versiones mejoradas, que no son problemas puntuales toda vez que llevamos años, lo único que quieren es una aplicación que funcione para poder trabajar de una vez por todas. Por favor, que diga este Ministerio de una vez cuanto años mas va a durar este proceso de mejoras tan vergonzoso".