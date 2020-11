​Salamanca afronta un Black Friday incierto, con la segunda menor contratación de toda Castilla y León y la crisis del COVID-19 muy presente

Este viernes, 27 de noviembre, llega el Black Friday. Una fecha que nació en Estados Unidos a raíz de la crisis económica de 2008 y que buscaba potenciar el gasto antes de la campaña navideña para evitar la acumulación de gastos en dichas fechas y, además, lograr que el comercio tuviera ingresos durante un mes de noviembre que, tradicionalmente, suele ser duro.

En España comenzó a tener cabida hace pocos años. La gran implantación de internet y, sobre todo, de las compras online facilitó que primero llegase por esta vía (en detrimento de un CyberMonday que apenas ha tenido impacto) y, posteriormente, se implantase en todos los comercios físicos, tanto grandes establecimientos como pequeñas tiendas.

Hasta este 2020, muchos españoles aprovechaban para o bien adelantar las compras navideñas o bien darse un capricho. Sin embargo, la crisis económica causada por la COVID-19 ha provocado que este año el Black Friday sea, cuanto menos, incierto, ya que la capacidad económica de muchos ha quedado dañada al perder su trabajo, ver reducidos sus ingresos por un ERTE o el cierre (parcial) de su negocio o, simplemente, como consecuencia del círculo voraginoso que es el capitalismo y que, cuando falla en un punto, provoca la caída de gran parte del sistema.

Esta incertidumbre se verá reflejada en Salamanca, donde apenas aumentará la contratación de cara a este Black Friday. Así, según un estudio de Adecco, la provincia charra será la segunda provincia que menos empleo genere de toda Castilla y León, sólo por delante de Soria, con 420 empleos.

Valladolid liderará la campaña castellanoleonesa con la firma de 2.800 contratos, seguida de Palencia (1.800), Burgos (1.300) y Segovia (920). A más distancia, con alrededor de 500 contrataciones, se sitúan provincias como Ávila (500), León (460) y Zamora (440, todas ellas con más contrataciones que Salamanca.

Se da la circunstancia de que, habitualmente, los contratos de esta campaña de noviembre suelen prolongarse hasta la navideña, lo cual deja entrever que la misma tampoco tendrá mucho peso en Salamanca. Asimismo, otro de los motivos de esta baja empleabilidad, además de la crisis económica, es el aumento del comercio electrónico entre los jóvenes, uno de los principales consumidores durante este Black Friday.

Sólo el 40% de los jóvenes comprará durante estas fechas, con preferencia por los videojuegos

Eso sí, está previsto, según otro estudio de la página Cultture, que los jóvenes apenas gasten durante este Black Friday. Y es que está previsto que apenas el 40% de los mismos realice alguna compra durante estas fechas, un número muy inferior en comparación a años anteriores.

En una encuesta realizada, el 64% de los menores de 35 años afirma que solo comprará lo necesario para cambiar productos anticuados o defectuosos, o por el contrario, no va a realizar ninguna compra durante el Black Friday. Entre las razones que argumentan para no comprar están el reconocer que muchas de las compras que se hacen en estos momentos son impulsivas y no necesarias o la conciencia del perjuicio al medioambiente que provocan estas “fiestas de compras”. No sólo eso, sino que una gran mayoría habla de gestión de la economía personal, prefiriendo ahorrar ese dinero para otras cosas o directamente por no disponer de ello para darse un capricho.

Según Cultture, el sector al que más acudirán los jóvenes, eso sí, será el tecnológico, con especial preferencia por los videojuegos, ya que muchos sienten que les “salvaron” durante el confinamiento de marzo a junio. Las novedades en nuevas consolas y posibilidades de juego tanto en casa como en línea mantienen al mercado joven activo pero, al contrario de cómo se podría pensar, no es este grupo de población el que más va a hacer uso de las llamativas ofertas.

Los españoles reducirán su gasto un 10% en el Black Friday por el coronavirus

Los españoles gastarán un 10% menos en este Black Friday, hasta los 128,2 euros por el coronavirus, según los datos del último estudio de iAhorro sobre tendencias e intención de compra de los españoles esta fecha de 2020.

En concreto, el presupuesto de media para este 2020 será de 128,2 euros, con un 22,3% de compradores que solo destinará entre 0 y 50 euros, un 27,4% entre 50 y 100 euros y un 20,4% que gastará entre 100 y 150 euros. Tan sólo un 10,5% destinará entre 150 y 200 euros y el 19,4% restante más de 200 euros.

El estudio muestra que seis de cada diez españoles (60,3%) seguirá comprando este año a pesar de la crisis, pero este registro supone un 3,8% menos que en 2019. Este año solo se animará a comprar un 1% más de españoles, sin embargo, de los que participaron el año pasado, un 4,8% afirma que este año no realizará ninguna compra. Este es el primer descenso en intención de consumo desde que se realiza este estudio en 2018.

El sector viajes será el gran damnificado de este año, ya que si en años anteriores se situaba siempre entre la franja del 8% y 10% de todas las compras, en esta ocasión se desploma hasta el 2%, unos datos que suponen la caída más importante de todos los segmentos de compra, impactado por el coronavirus.

En el resto de categorías hay pocos cambios, siguen siendo mayoritarias las de moda y complementos (62,1%) e informática y electrónica (44,1%), mientras que los videojuegos es la única que muestra cambios importantes al alza (16,9%) tras los lanzamientos de las últimas videoconsolas.

De esta forma, la inestabilidad en la curva de contagios del coronavirus y la incertidumbre sobre si finalmente se celebrará una Navidad, sin confinamientos, también afectará a las compras de la campaña de rebajas.

El comercio electrónico tira del empleo en el Black Friday

Cada vez más, la campaña del Black Friday y el CyberMonday suponen un importante repunte de empleo y tradicionalmente es el sector de gran consumo y las áreas de atención al cliente o fuerza de ventas en los que se generan más puestos de trabajo. Sin embargo, este año tan atípico, ha habido sectores que han visto repuntar su contratación en aras de cumplir con el incremento de su demanda, como ha sucedido en el sector de la distribución, el comercio electrónico, la tecnología o la logística y el transporte. Estos sectores serán los que más empleo generarán en esta campaña sin olvidar que el comercio seguirá contratando también, pero a un ritmo menor.

Hay que hacer hincapié en el fenómeno del e-Commerce, que está creciendo a un ritmo vertiginoso debido a la COVID-19, y que ha supuesto un incremento del 30% de las contrataciones con respecto al año pasado, sobre todo en el sector logístico y el transporte, derivado de las elevadas ventas durante los meses del confinamiento y que ya es una constante en los hábitos de consumo españoles, según el estudio de Adecco.

Todos estos sectores continuarán demandando mano de obra en los próximos meses pues son industrias esenciales y, además, en muchos casos, se han generado hábitos de consumo que se mantendrán en el tiempo, hasta que la hasta ahora “normalidad” se restablezca o que incluso permanecerán incorporados ya definitivamente cuando esta situación pase.

Si hablamos de los perfiles más demandados, ya no solo se demandará personal para las tiendas físicas, como años anteriores, sino que, gracias al comercio online, se ha visto reforzada la incorporación de trabajadores destinados a la preparación y la distribución de los pedidos. Perfiles como empaquetadores o preparadores de pedidos ahora se desplazan de las tiendas a las plataformas logísticas: el puesto sigue siendo el mismo, pero se realiza en otro sitio.

Al tratarse de una campaña con una duración tan corta, la experiencia previa juega un papel muy importante para las personas en búsqueda de empleo pues la curva de aprendizaje es mínima y pueden adaptarse al ritmo de la campaña con eficacia.