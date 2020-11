​La histórica guarnicionería salmantina de Jesús González cierra por la falta de actividad taurina

La guarnicionería Jesús, ubicada en la ronda del Corpus de Salamanca, ha echado el cierre tras 42 años sirviendo a los profesionales taurinos de la provincia. Lo ha hecho, según ha publicado la revista Aplausos, debido a la crisis del coronaviurs y la caída de la actividad en las plazas de toros.

“Como no hay toros, los toreros no compran y no he podido aguantar”, ha relatado su dueño, Jesús González, a la revista. Aplausos hace hincapié en el papel de Jesús, que con 57 años era uno de los pocos artesanos del cuero que se dedicaban a fabricar utensilios para la tauromaquia.