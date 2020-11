El PSOE de Salamanca advierte al PP de que "hacer partidismo con la educación es muy peligroso"

El PSOE ha pedido al PP de Salamanca y a sus dirigentes y cargos públicos, por boca de su secretaria provincial de Educación, Inés Sánchez, que dejen de hacer “seguidismo dócil” con lo que se les dicta desde Madrid, y que “dejen de jugar con las familias provocando incertidumbre y confusión por puro interés partidista fomentando campañas cuyo único objetivo es el de desgastar al gobierno”. "Con la educación no se juega", han declarado los socialistas de Salamanca.

También han advertido al PP de que es "muy peligroso emprender campañas y alinearse contra la nueva ley educativa por sus cuestiones y parámetros puramente ideológicos” porque, han añadido, “hacer partidismo con la educación no es el camino adecuado, todo lo contrario, es muy peligroso”

A este respecto, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) la semana pasada en el Congreso, los socialistas salmantinos sostienen que “no es una ley que vaya a romper la convivencia, todo lo contrario”. Ante las declaraciones realizadas por la dirección del PP en Salamanca, Inés Sánchez ha recriminado que “sigan mintiendo a las familias”, y ha pedido al presidente y a su secretario general, Iglesias y Carbayo, “no jugar con los alumnos y las familias, dejar de fomentar el desacato que les ordenan desde Madrid y Valladolid y cumplir y acatar con un Estado de derecho”. En definitiva, ha apuntado, “abandonar esos posicionamientos extremistas más propios de la ultraderecha que de un partido que gobierna o ha estado en el Gobierno”.

Los socialistas salmantinos recuerdan, tanto a Carbayo como a Iglesias, que la nueva ley educativa (LOMLOE) nace "como una ley apoyada por amplios sectores y sensibilidades que creen en la educación como progreso y como igualdad de oportunidades. La apoyan seis partidos, reflejando la diversidad compleja de nuestra sociedad actual. El consenso existe, aunque sea incompleto por la intolerancia de las derechas al pacto educativo, que prefieren polarizar a construir acuerdos responsables”.

La portavoz de Educación en la dirección socialista salmantina ha reiterado que La LOMLOE “garantiza la enseñanza del castellano en todas las aulas, es garantista con los principios constitucionales, que dejan el castellano como una lengua obligatoria en todas las aulas del país”. “Es mentira, tal y como ha dicho el PP de una manera tan irresponsable, que se vayan a cerrar los centros de educación especial. Esta ley garantiza el derecho a la educación inclusiva pero también garantiza el derecho de aquellas familias que quieran tener escolarizados a sus hijos en un centro de educación especial. También es mentira que la LOMLOE vaya a terminar con la educación concertada porque la libertad de enseñanza aparece recogido en el artículo 27 de la Constitución”.

Para el PSOE, la LOMLOE avanza en “un modelo inclusivo y equitativo que garantiza el derecho a la educación para todos, refuerza la educación de 0 a 3 años, elimina cualquier tipo de segregación, y garantiza la beca como derecho subjetivo”. La responsable de Educación del PSOE salmantino ha añadido que la LOMLOE “permite un acceso a la enseñanza más equilibrado y acaba con privilegios de la ley Wert del PP como el de que fuera el centro el que podía elegir a su alumnado y no al revés”. No es cierto, como dicen las derechas, que no hay libertad en el sistema educativo porque este Gobierno apuesta por garantizar libertad absoluta para todos: para los que tienen recursos y para los que no los tienen”.

En definitiva, se afirma desde el PSOE, es una ley "para modernizar el sistema educativo, mejorar los resultados y el éxito escolar con equidad, otorgar más transparencia y control de los fondos públicos que se invierte en educación, que no ataca a la religión, proporciona libertad a las familias para escoger el modelo más inclusivo en educación especial, una escuela democrática en su gestión y en su valores sea pública o concertada”.

En base a esto, los socialistas salmantinos han pedido al PP "que se centren y trabajen por la educación". “España es un estado de derecho democrático y esta ley aprobada por una mayoría absoluta no se puede cuestionar en ningún caso porque esto es uno de los principios de la Democracia, y mucho menos, por un puro interés partidista anteponiendo los intereses políticos a la educación y la formación de nuestros hijos” han concluido.