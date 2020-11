¿Cada cuánto tiempo deberías lavar los pantalones vaqueros?

Se trata de una de las prendas más comunes entre la población, y a la vez de las más usadas. Quien no tenga un pantalón vaquero en su armario parece que viene de otro planeta. Además, aunque parezcan todos iguales o simples, hay mil formas de llevarlos. Desde los míticos pantalones vaqueros de campana de los ochenta, pasando por los que llevaban hasta las rodillas los raperos en los 2000 hasta los típicamente rotos de verano que de vez en cuando adquieren popularidad.

Este tipo de pantalones es perfecto para la vida metropolitana y de campo, ya que su materia prima tiene la facultad de ser muy resistente y no perder comodidad al llevarlos puestos. Pero, ¿cada cuánto tiempo hay que lavarlos? Hay que precisar en este punto que no está bien ni abusar con su limpieza ni tampoco prolongarla demasiado para que mantengan sus condiciones y calidad intactas, según informa el diario El Confidencial.

Desde la revista 'Best Life', aconsejan guiarte por el olfato para apreciar si están sucios o todavía pueden aguantar un par de días más sin lavarlos. Un estudiante de la Universidad de Alberta llamado Josh Le realizó un experimento en 2011 para comprobar la durabilidad de estos pantalones. Este consistió en llevarlos puestos durante 15 meses, lo que vino a reportar alrededor de 330 usos sin meterlos en la lavadora. Lo más curioso de su investigación fue que descubrió que había la misma cantidad de bacterias al final del experimento que con menos de dos semanas de uso.

El propio Tommy Hilfiger reconoció en una ocasión que nunca lavaba sus 'jeans', de ahí que los diseñadores aconsejen no lavarlos con demasiada frecuencia. Un informe de la marca Levi's, una de las más famosas fabricantes del merado, sugirió que había que lavar los vaqueros después de cada 10 usos. De ahí la enorme capacidad de conservación y durabilidad de su material.

Lo cierto es que dependiendo de cómo los cuidemos y el uso que hagamos de ellos (no es lo mismo ponérseles varios días para solamente bajar a por el pan que llevarlos puestos más de diez horas al día) dependerá el número de veces que tengamos que echarlos a la lavadora. A continuación, veremos una serie de consejos muy prácticos y útiles para mantener tus pantalones vaqueros como nuevos antes y después de cada lavado.

Remójalos en agua y jabón

"Llena un barreño de agua, vierte un poco de detergente y déjalo en remojo hasta 45 minutos", asegura Natalie Barrett, una supervisora de calidad en una empresa de lavado de ropa. "Después, retira el agua y vuelve a rellenar el barreño con agua fresca. Deja los vaqueros reposar durante 10 minutos en ese agua limpia y luego frótalos con jabón de manera suave".

Un buen detergente y programa de lavado

Aunque se trata de una prenda muy resistente, eso no quiere decir que también lo sean a la lavadora o a los productos químicos del detergente que tenemos por casa. Procura usar un programa de lavado adecuado para ropa delicada y a su vez un detergente no demasiado agresivo con las prendas. Otro truco, para que no encojan, es apostar por lavarlos con agua fría o no muy caliente.

Dálos la vuelta

Cuando vayas a meterlos en la lavadora, no olvides darlos la vuelta para dañar lo menos posible las condiciones del material. Y también para evitar que pierdan color con el paso del tiempo. Y por supuesto, ni se te ocurra secarlos con el secador de pelo. Extiéndelos todo lo que puedas y sácalos al aire libre en un momento del día despejado y soleado.