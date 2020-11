​Juanan no tiene dudas con De la Nava: “Es el que mueve todo su ataque”

Juanan del Álamo debuta esta temporada en Segunda B y está siendo uno de los fijos de David Movilla en el Zamora. El jugador salmantino reconoce el buen arranque de su equipo y no tiene dudas para señalar al mejor jugador de Unionistas: su amigo Carlos de la Nava.

Arranque del Zamora. “En cuanto a puntos, muy positivo. Peor tenemos que mejorar muchas cosas. Hemos ganado los puntos pero también podíamos haber perdido esos encuentros. Hemos sido positivos en los primeros detalles. Somos conscientes que tenemos que sufrir mucho para poder ganar”.

Rol en el equipo. “A nivel personal, estoy contento. Estoy jugando todos los minutos en mi año de debut de la competición y me están saliendo bien las cosas. Tengo la confianza de los compañeros y el entrenador como pivote defensivo. Sí noto cambios respecto a Tercera. Por ejemplo, en el ritmo y el nivel de los partidos. También se ve que los delanteros rivales tienen mucha calidad pero es cierto que me permiten recibir con más claridad”.

Unionistas. “Me parece que han formado un gran equipo y que saben a lo que juegan. Destaco a De la Nava. Para mí, es el mejor. Es el que mueve todo su ataque. Él ya ha jugado aquí y es un futbolista diferencial. Creo que va a ser un partido muy disputado y nosotros tenemos una seña de identidad que es ser un equipo que presiona mucho”.

‘Guerra’ de mensajes pre partido con De la Nava y Gallego. “De momento no hemos empezado a cruzarnos mensajes. Pero, cuando vaya llegando el partido, sí nos los mandaremos. Ayer estuvo con Gallego, que fuimos a ver a Sito. A De la Nava todavía no le he dejado un recado…”.