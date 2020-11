VÍDEO | Un hombre escupe a dos chicas por no llevar mascarilla: "¡Tengo Covid-19! ¡He dado positivo!"

La Policía de Ashburnham (Massachusetts) ha publicado un vídeo para tratar de identificar a un hombre que se encaró con dos excursionistas que no llevaban mascarillas, según informa el diario Marca.

El hombre se enfrentó verbalmente a las dos chichas y les llegó a escupir en dos ocasiones diciendo: "¡Tengo Covid-19! ¡He dado positivo!".

Las dos excursionistas publiaron el vídeo en sus redes sociales para denunciar la agresión.

Police seek help identifying man who claimed to have COVID, spit at women on Massachusetts hiking trail. pic.twitter.com/55O4tNfkTi