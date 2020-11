Coronavirus: los investigadores descubren cuál es el síntoma más común, y no es la tos

La tos seca asociada durante mucho tiempo con el coronavirus no es el síntoma más común de la enfermedad. Según publica el diario The Mirror, los últimos datos recopilados por investigadores de la Office for National Statistics británica muestran que el síntoma que más presentan los pacientes con Covid-19 es la pérdida del sentido del olfato o del gusto, la llamada anosmia, según informa el diario El Mundo.

Entre los mayores de 35 años, entre el 20% y el 40% de los pacientes tenían anosmia, en comparación con alrededor del 15% al 25% de ese grupo que tenía fiebre y del 13% al 18% que tenía tos. La diferencia fue aún más pronunciada entre las personas más jóvenes, con hasta un 60% de los menores de 35 años con anosmia, en comparación con alrededor del 15% al 25% con fiebre y menos del 10% con tos.