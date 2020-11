Jonathan Martín desvela su 'once' tras sus 300 partidos en el Guijuelo

Jonathan Martín cumplía el pasado domingo 300 partidos con la camiseta del Club Deportivo Guijuelo. El capitán chacinero reconoce su alegría y orgullo por llegar a este número y, además, desvela en SALAMANCA24HORAS cuál sería su once del Guijuelo durante estos trescientos encuentros.

Sus '300' partidos con el Guijuelo. "Feliz y orgulloso. Es una cantidad importante. Cuando firmé, seguro que ni ellos ni yo lo esperábamos. He tenido la suerte que me han respetado las lesiones y siempre he venido a aportar mi granito de arena. Sigo con mucha ilusión. Por suerte, casi nunca he tenido roturas y creo que ha sido gracias a mis hábitos de entrenamiento, alimentación y descanso. Procuro tener una buena alimentación y huir de bollería y fritos, descanso todo lo que los niños me dejan y en los entrenamientos intento darlo todo y competir en el día a día".

Su mejor momento. "Es complicado quedarse con uno. El playoff de ascenso, salvarme al final cuando nos daban por muertos a diez jornadas para el final, el año de Idiakez tanto dentro como fuera del campo o las temporadas que hemos podido pelear con Ángel entrar en el playoff hasta el final".

Su 'once' del Guijuelo. "Wilfred como portero; Rubén Peña, Ángel Sánchez, Yeray y Ángel Martínez como defensas; Javi Moreno como pivote; Raúl Ruiz en la derecha, Fuster en la izquierda y Luque y Luis Milla en el medio; y arriba, Pino. Pero también me gustaría incluir en la convocatoria a Ayala, Jesús Muñoz, Óscar Valero, Gordillo, Espina y Carlos Rubén".

Coruxo. "Tenemos que ganar. El fútbol es el presente. Los 300 partidos ya son historia y quedan atrás. La realidad es que tenemos que ganar a un gran rival con números inexplicables. Mantienen el bloque de otros años y sabemos lo difícil que es ganar allí. Creo que tendrán un ultimatum en el banquillo y eso les hará salir con más fuerza. Pero nosotros tenemos que ganar sí o sí".