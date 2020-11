Muere el padre de Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera

Nueve meses después de la muerte de su madre, Irene Rosales ha recibido otro durísimo golpe con el fallecimiento de su padre, según informa el diario digital 20minutos.

Según la revista Semana, el progenitor de la mujer de Kiko Rivera, que llevaba varios meses muy enfermo debido a un tumor que tenía desde hace años, finalmente ha fallecido este jueves a las seis de la mañana.

La propia colaboradora de Viva la vida, con un enigmático stories en Instagram, ha dejado entrever la triste noticia. Su marido también ha hecho lo mismo, pidiendo además que acabara pronto este aciago 2020.

Manuel, el padre de Irene, llevaba 17 años luchando contra un tumor cerebral. "Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros", contó ella misma en enero de 2019, durante la 'curva de la vida' a la que se sometió durante su participación en GH Dúo.