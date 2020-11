Compra un móvil y se lleva gratis una tele por un error en el cartel de la tienda

La oferta obligaba a contratar una tarifa de contrato, pero el cartel donde se ofrecía la tele gratis no lo especificaba

Un hombre de la localidad de Iztapalapa, en México, decidió comprar un móvil nuevo y vio en una tienda llamada Telcel una gran oferta. En un cartel en la puerta ponía: "Tu Galaxy favorito te regala esta Smart TV de 32 pulgadas", según informa el diario digital 20minutos.

El anuncio lo único que especificaba en letra pequeña eran los modelos de móvil que estaban acogidos a esa gran promoción.

Así que el usuario decidió comprarlo, pero al ir a pagar le dijeron que no, la oferta en realidad era que se regalaba la televisión si además de comprar el móvil se contrataba una tarifa de contrato, algo que no ponía el cartel.

Empeñado en conseguir su oferta, el señor llamó a la Procuraduría Federal del Consumidor, que medió en el conflicto, considerando que se trataba de un caso de publicidad engañosa y logrando que el usuario se llevara la televisión gratis sin contratar nada.

"Una prueba de que ejerciendo nuestros derechos nos hacemos respetar, en esta ocasión me ofrecían un equipo y cuando llegué a pagar me dijeron que eran otras condiciones, que no especificaban", decía el hombre en un vídeo. "Finalmente logramos lo que se estaba ofreciendo al consumidor", decía ufano.