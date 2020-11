Lydia Bosch padece cáncer

Lydia Bosch cumple hoy 57 años y lo hace con una noticia que, parece que se lo ha tomado bastante bien, pero que nos ha entristecido muchísimo y sobre todo nos ha asustado. La actriz ha confesado a través de sus redes sociales que padece cáncer de piel y lo ha hecho con una reflexión que nos ha dejado bien claro que tenemos que tener muchísima protección.

"Hola QUERIDA FAMILIA ??, hoy es mi cumpleaños y quiero compartir con vosotros que hace dos semanas , a través de una BIOPSIA en una lesión de la PIEL de mi BARBILLA que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un CARCINOMA BASAL o EPITELIOMA BASOCELULAR DE TIPO EXPANSIVO" ha empezado contando, pero lo cierto es que ha continuado explicándonos de qué se trata.

"Es CÁNCER de PIEL pero aunque la palabra en un principio ASUSTE MUCHO , NO es un CÁNCER peligroso como puede ser el MELANOMA. Se origina en las ce*lulas basales más profundas de la epidermis y CRECEN MUY LENTAMENTE, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo..." lo cierto es que nos alegramos que no sea un cáncer agresivo, y de hecho, la imagen con la que ha compartido esta confesión es mostrando una sonrisa de oreja a oreja, por lo que sabemos que se va a enfrentar a este pequeño bache con toda la fuerza del mundo.

Lydia Bosch ha hecho hincapié en lo importante que es protegernos como debemos la piel ya que estamos expuestos cada vez que salimos de casa: "El PRINCIPAL FACTOR de RIESGO para desarrollar EPITELIOMAS es la exposición al SOL. Y yo desde mi adolescencia HE COMPRADO TODAS LAS PAPELETAS para tenerlo. He hecho verdaderas BURRADAS para broncearme ????. Y el EFECTO ACUMULATIVO del sol en mi piel me ha provocado esto... Tenemos que TOMAR CONCIENCIA ???? y hacernos REVISIONES también de la piel ANUALMENTE para evitar males mayores... Yo voy a empezar a CUIDARME EN SERIO y os compartiré por aquí mis avances y descubrimientos... Ahora en nada SOPLARE* LAS VELAS ?? , pediré mi deseo ? y empezaré a leer y a escuchar cada uno de vuestros mensajes... GRACIAS , GRACIAS, GRACIAS ???? por VUESTRO INCONDICIONAL CARIÑO".